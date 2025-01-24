Більше витрат НАТО: як команди Трампа і Байдена обговорювали постачання зброї Україні

На тлі заяв Дональда Трампа про завершення війни оборонні витрати країн НАТО можуть збільшитися на 3%, що позначиться на обсягах військової допомоги Україні. Постачання американської зброї продовжаться, але вже за рахунок європейських союзників.

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Команди колишнього президента Джо Байдена і президента Дональда Трампа обговорюють угоду, за якою європейські члени НАТО купуватимуть для України зброю американського виробництва. Це обговорення ведеться на тлі можливого збільшення оборонних витрат країн НАТО з 2% ВВП до 5%, про що заявив Дональд Трамп. Про деталі угоди повідомили 23 січня журналісти Defense One.

Зазначається, що у 2014 році на саміті у Вельсі НАТО встановила цільовий показник у 2% ВВП. Пізніше, у 2018 році, Трамп пригрозив виходом з альянсу, вимагаючи збільшення витрат. Влітку 2024 року він озвучив мету в 3%, про яку також говорив помічник генерального секретаря НАТО Ангус Лепслі. Однак останнім часом обговорюється показник у 5%, хоча в рамках переговорів він може знизитися до 3,5%.

"Я також збираюся попросити всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5 відсотків ВВП, що мало статися багато років тому", — сказав Трамп на форумі в Давосі.

Цікаво, що на тлі заяв нового американського президента про завершення війни в Україні колишній високопосадовець Білого дому повідомив, що обговорюють план, за яким США продовжать постачання зброї Україні, а витрати будуть компенсовані країнами Альянсу.

"По суті, американська оборонно-промислова база повинна продовжувати підтримувати боротьбу, якщо Україна збирається залишитися в ній. І я думаю, що найкращою відповіддю буде те, що ми надаємо обладнання, а потім продовжуємо замінювати його доларами, виділеними європейцями", — сказав чиновник журналістам Defense One.

Таким чином значне збільшення оборонних витрат НАТО може не тільки підтримати Україну, а й сприяти посиленню безпеки в Європі. При цьому як команда Байдена, так і команда Трампа погоджуються, що подальша допомога Україні необхідна, але роль європейських союзників у цьому процесі має збільшуватися.

"Я б просто сказав, що всередині команди Трампа є реальні голоси, які хотіли б бачити продовження підтримки України, але водночас вони також пам'ятають про те, що не хочуть, щоб це відбувалося коштом американських платників податків", — завершив співрозмовник видання.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю FoxNews заявив, що Україна не повинна була оборонятися, коли Росія почала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. На думку глави білого дому, президент України Володимир Зеленський мав домовлятися, щоб не допустити великої війни.