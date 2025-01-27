Дві країни НАТО піддалися тиску Трампа і готові витрачати 5% ВВП на оборону, — Financial Times

23 із 32 членів Північноатлантичного альянсу досягли показника у 2% ВВП минулого року. Але є й помітні аутсайдери: Іспанія, Італія і Бельгія у 2024 році витратили на оборону менше 1,5%.

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Литва та Естонія першими серед країн НАТО пообіцяли витрачати понад 5% ВВП на оборону, реагуючи "хороший і конструктивний тиск" президента США Дональда Трампа. Це перевищує нинішні витрати обох країн. Про це пише Financial Times.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що рішення продиктоване не лише закликами з боку союзників, але й необхідністю створення реальних можливостей для оборони. З наступного року Литва планує витрачати 5–6% ВВП на оборону, що вдвічі перевищує нинішній рівень у 2,9%.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав позицію Литви та повідомив, що його країна також хоче збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Нині ці витрати становлять 3,7%.

"Наш ключовий партнер у сфері безпеки під керівництвом нового президента надіслав чітке повідомлення: витрати НАТО на оборону повинні збільшитися. Ми знаємо свого суперника, і я повністю згоден — наша ціль має становити 5 відсотків", — сказав Міхал.

НАТО розглядає підвищення мінімального оборонного бюджету з нинішніх 2% до 3–3,5% ВВП, повідомили журналістам європейські чиновники. Але адміністрація Трампа закликає до ще більш амбітного показника в 5%. Поки що лише кілька країн, зокрема Польща, яка витрачає понад 4%, готові до таких витрат.

З 32 членів альянсу 23 досягли 2-відсоткового показника минулого року, оскільки витрати на оборону в Європі поступово зростали протягом останнього десятиліття після анексії Криму Росією. Але є й помітні аутсайдери, такі як Іспанія, Італія і Бельгія, які у 2024 році витратили менше 1,5%.

Нагадаємо, за даними NBC News, Європа готується до "найекстремальнішого" військового сценарію. Країни занепокоєні, що президент США Дональд Трамп може не захистити союзників по НАТО у разі нападу Росії.