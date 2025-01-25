ЦПК подал заявление в НАБУ о совершении преступления министром Умеровым

Как поясняют в ЦПК, министр обороны Умеров отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок.

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Центр Противодействия Коррупции подал в НАБУ заявление о совершении преступления министром обороны Украины Рустемом Умеровым по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением". Об этом говорится на странице ЦПК в Facebook.

Как поясняют в ЦПК, министр обороны Умеров отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

"Создание Наблюдательного совета предусмотрено Уставом АОЗ, то есть у Минобороны как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с действующей руководительницей АОЗ. Согласно п. 7 ч. 1 статьи 11–4 Закона "Об управлении объектами государственной собственности", такая исключительная компетенция принадлежит Наблюдательному совету.

Кроме того, статья 6 Закона, определяющая перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе Минобороны, не предоставляет указанному министерству прав на узурпацию исключительных полномочий Наблюдательного совета.

Таким образом, решение министра о непродлении контракта с руководительницей АОЗ принято со злоупотреблением им предоставленной властью и служебным положением, умышленно, с целью извлечения выгоды и вопреки интересам Минобороны, а также повлекло тяжкие последствия интересам Украины и ее обороноспособности", — говорится в заявлении.

С полным текстом заявления ГПК можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/40IOBKx

В ЦПК также анонсировали более подробные объяснения относительно негативного влияния решений министра на обороноспособность государства впоследствии.