ЦПК подав заяву до НАБУ про скоєння злочину міністром Умєровим

Як пояснюють в ЦПК, міністр оборони Умєров відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

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Центр Протидії Корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем". Про це йдеться на сторінці ЦПК у Facebook.

Як пояснюють в ЦПК, міністр оборони Умєров відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували — Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

"Створення Наглядової ради передбачено Статутом АОЗ, тобто в Міноборони як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до п. 7 ч. 1 статті 11–4 Закону "Про управління об’єктами державної власності", така виключна компетенція належить Наглядовій раді.

Крім того, стаття 6 Закону, що визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, у тому числі й Міноборони, не надає вказаному міністерству прав на узурпацію виключних повноважень Наглядової ради.

Таким чином, рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийняте зі зловживанням ним наданими владою та службовим становищем, умисно, з метою отримання вигоди та всупереч інтересам Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересам України та її обороноздатності", — йдеться в заяві.

З повним текстом заяви ЦПК можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/40IOBKx

В ЦПК також анонсували більш детальні пояснення щодо негативного вплив рішень міністра на обороноздатність держави згодом.