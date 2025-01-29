Скандал навколо АОЗ: Безрукова поки не йде з посади, — Жумаділов

Тимчасовий виконувач обов'язків керівника АОЗ Арсен Жумаділов заявив, що міністр оборони Рустем Умєров запропонував йому очолити Агенцію через те, що ДОТ, де він є керівником, схожий у регулюванні діяльності.

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Агенція оборонних закупівель отримає нового керівника. Про це заявив керівник Державного оператора тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов, який тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ після того, як міністр оборони Рустем Умєров відсторонив Марину Безрукову. В інтерв’ю "Радіо Свобода" він сказав, що має напрацювати пропозиції для оборонного відомства та поліпшити закупівельні процеси.

Жумаділов пояснив, що перебуває у плановій відпустці за основним місцем роботи, тобто, у ДОТ. І зазначив, що працює разом із Безруковою.

"Щодо передачі справ не йдеться через те, що передача справ відбувається тоді, коли керівник іде з посади. Наразі пані Марина Безрукова не йде з посади, вона відсторонена від виконання обов’язків. Якщо або коли вона йтиме з посади, тоді звісно, у мене є очікування, що справи будуть передані належно", — розповів він.

За його словами, Умєров запропонував йому очолити Агенцію оборонних закупівель, оскільки діяльність цього органу має багато спільного з Державним оператором тилу, який він наразі очолює. Міністр вважав, що залучення сторонньої людини зайняло б занадто багато часу, адже їй довелося б детально вивчати ситуацію перед ухваленням будь-яких рішень.

"Оскільки я працюю в тій самій системі, я зарегульований майже так само, як і АОЗ, то в принципі для мене перехопити цю естафетну паличку і з нею швидко бігти — це не таке вже і складне завдання", — пояснив Жумаділов.

Крім того, він розповів, що пропонував міністру кілька альтернативних варіантів вирішення ситуації, які не передбачали його особистого призначення. Проте Умєров ці пропозиції відхилив.

За його словами, він планує проаналізувати те, що відбувається в Агенції оборонних закупівель, аби отримати бачення того, що необхідно змінити.

"Ми запропонуємо бачення, я його дам на розгляд міністру. І далі вже міністерство має визначатися із постійним керівником Агенції оборонних закупівель. Як воно буде з ним визначатися, це вже питання до міністерства оборони", — сказав він.

Скандал навколо Агенції оборонних закупівель

21 січня Наглядова рада Агенції оборонних закупівель ухвалила рішення продовжити контракт із Мариною Безруковою ще на рік. Однак 24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що відсторонив Безрукову, а АОЗ очолить Арсен Жумаділов.

25 січня Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром через відмову виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

Нагадаємо, 28 січня НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.