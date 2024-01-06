Постачальниця яєць по 17 грн для ЗСУ придбала у Хорватії 4 готелі, — ЗМІ

Тетяна Глиняна була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", які були великими постачальниками харчів для військових.

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Постачальниця продуктів харчування для ЗСУ Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у Хорватії. Про це йдеться у розслідуванні Артема Ільїна у "НВ Бізнес".

Зазначається, що співрозмовник видання повідомив, що як мінімум 3 готелі у місті хорватському курортному місті Спліт належать українці Тетяні Глиняній.

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Встановлено, що Глиняна є бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А у ще одній фірмі "Nazarii d.o.o." вона стала засновницею у 2016 році. Місце реєстрації "Nazarii d.o.o." у Брелі, яке скоріше за все, також є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів.

Таким чином ці компанії володіють готелями, вартість яких оцінюється щонайменше у 10 млн доларів:

Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху. Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб. Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб.

категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб. Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", яка була, або і є великим постачальником продуктів харрчування для ЗСУ. Це товариства з обмеженою відповідальністю "Преміум компані", "Укрпродакорд ВР", "Гранд консалт".

Також до складу "білоцерківської групи" відноситься і ТОВ "Актив компані", яке належить бізнес-партнеру онука Тетяни Глиняної, Назарія Березюка, Олександру Дмитревичу.

ТОВ "Актив компані" наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн з яйцями по 17 гривень і картоплею по 22 грн.

Крм цього, у 2015 році Тетяна Глиняна та її зять Руслан Березюк фігурували у справі про хабар полковнику Нацгвардії. Її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну, а сама Глиняна залишилася непокараною.

Нагадаємо, що 2 лютого 2023 року співробітники ДБР і СБУ затримали підприємців, які привласнювали кошти, виділені на харчування для армії. Правоохоронці підрахували збитки, які бізнесмени та співробітники Міноборони завдали державі — 4,6 млн грн. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 1 млн грн готівкою.

21 січня 2023 року журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті DT.UA розслідування, в якому сказано, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних Сил України.