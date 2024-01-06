Поставщица яиц по 17 грн для ВСУ приобрела в Хорватии 4 отеля, — СМИ

Татьяна Глиняная была основательницей в компаниях из так называемой "белоцерковской группы", которые были крупными поставщиками продуктов для военных.

Related video

Поставщица продуктов питания для ВСУ Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех отелей в Хорватии. Об этом говорится в расследовании Артема Ильина в "НВ Бизнес".

Отмечается, что собеседник издания сообщил, что как минимум 3 отеля в городе хорватском курортном городе Сплит принадлежат украинке Татьяне Глиняной.

Важно

Поставщик Минобороны пытался за полмиллиона долларов подкупить ГБР (фото, видео)

Установлено, что Глиняная является бенефициаром компаний "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А в еще одной фирме "Nazarii d.o.o." она стала основательницей в 2016 году. Место регистрации "Nazarii d.o.o." в Бреле, которое скорее всего, также является местом регистрации лично Татьяны Глиняной. Именно этот адрес указан в одном из хорватских реестров.

Таким образом эти компании владеют отелями, стоимость которых оценивается минимум в 10 млн долларов:

Бутик-отель Mirari имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше.

имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше. Отель Ora категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек.

категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек. Бутик-отель Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек.

категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек. Отель Posh категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.

Татьяна Глиняная лично была основательницей в компаниях из так называемой "белоцерковской группы", которая была, или и является крупным поставщиком продуктов питания для ВСУ. Это общества с ограниченной ответственностью "Премиум компани", "Укрпродакорд ВР", "Гранд консалт".

Также в состав "белоцерковской группы" относится и ООО "Актив компани", которое принадлежит бизнес-партнеру внука Татьяны Глиняной, Назария Березюка, Александру Дмитревичу.

ООО "Актив компани" в конце 2022 года получило самый дорогой подряд Минобороны стоимостью 13,16 млрд грн с яйцами по 17 гривен и картофелем по 22 грн.

Кроме этого, в 2015 году Татьяна Глиняная и ее зять Руслан Березюк фигурировали в деле о взятке полковнику Нацгвардии. Ее зятя Руслана Березюка приговорили к незначительному условному сроку, а сама Глиняная осталась безнаказанной.

Напомним, что 2 февраля 2023 года сотрудники ГБР и СБУ задержали предпринимателей, которые присваивали средства, выделенные на питание для армии. Правоохранители подсчитали убытки, которые бизнесмены и сотрудники Минобороны нанесли государству — 4,6 млн грн. Во время обысков у подозреваемых изъяли 1 млн грн наличными.

21 января 2023 года журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором сказано, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных Сил Украины.