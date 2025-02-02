Пауз у постачанні зброї бути не може: Зеленський вперше прокоментував скандал з АОЗ (відео)

За словами президента, "міністр оборони має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні" зброї на фронт.

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Президент України Володимир Зеленський уперше висловився щодо кадрового конфлікту між керівництвом Агенції оборонних закупівель і Міністерством оборони. Глава держави наголосив, що очільник оборонного відомства Рустем Умєров має повноваження ухвалювати будь-які рішення в інтересах безперебійного постачання озброєнь українській армії. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press, оприлюдненому у неділю, 2 лютого.

01:01:52 - Зеленський про конфлікт між Міноборони і АОЗ

"У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що, не дай Боже, будуть якісь паузи десь хоч від когось в підтримці нашої армії — від дронів до ППО — будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів, буде більш сильна Росія. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт", — заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що міністр зобов’язаний вживати всі необхідні заходи для уникнення затримок у постачанні. Зеленський наголосив, що "не може бути пауз у термінових рішеннях".

"Міністр оборони має право робити все, щоби не було ніякого гальмування в постачанні. Сьогодні всі наші гроші в Міністерстві оборони. Всі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було… І він це виконує, — сказав президент.

Конфлікт між АОЗ і Міноборони

Минулого тижня Наглядова рада Агенції оборонних закупівель погодила продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою. Однак міністр оборони Рустем Умєров ухвалив протилежне рішення — він заявив, що контракт із Безруковою не продовжать, а її місце тимчасово займе Арсен Жумаділов, який очолює ДП "Державний оператор тилу".

Марина Безрукова розцінила рішення Умєрова як тиск. Упродовж тижня ситуація супроводжувалася плутаниною в Єдиному державному реєстрі, де кілька разів змінювався запис про керівництво АОЗ. У п’ятницю Міністерство оборони офіційно підтвердило, що контракт із Безруковою не буде продовжено. Безрукова звернулася до президента з проханням втрутитися у ситуацію, що виникла довкола АОЗ.

Нагадаємо, Фокус писав, що відбувається навколо оборонних закупівель, і переповідав хронологію конфлікту між АОЗ і Міноборони.