Пауз в поставках оружия быть не может: Зеленский впервые прокомментировал скандал с АОЗ (видео)

По словам президента, "министр обороны имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках" оружия на фронт.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался относительно кадрового конфликта между руководством Агентства оборонных закупок и Министерством обороны. Глава государства подчеркнул, что глава оборонного ведомства Рустем Умеров имеет полномочия принимать любые решения в интересах бесперебойной поставки вооружений украинской армии. Об этом он сказал в интервью Associated Press, обнародованном в воскресенье, 2 февраля.

01:01:52 — Зеленский о конфликте между Минобороны и АОЗ

"У нас есть министр обороны, который четко понимает, что, не дай Бог, будут какие-то паузы где-то хоть от кого-то в поддержке нашей армии — от дронов до ПВО — будут не только потери у военных, будут потери гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов, будет более сильная Россия. Он не может делать никакой паузы в поставках. У него есть контракт", — заявил Зеленский.

Также президент отметил, что министр обязан принимать все необходимые меры во избежание задержек в поставках. Зеленский подчеркнул, что "не может быть пауз в срочных решениях".

"Министр обороны имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках. Сегодня все наши деньги в Министерстве обороны. Все наши деньги в нашей армии. И если там есть деньги, а какая-то поставка не пришла, то, честно говоря, он должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было... И он это выполняет, — сказал президент.

Конфликт между АОЗ и Минобороны

На прошлой неделе Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок согласовал продление контракта с директором Мариной Безруковой. Однако министр обороны Рустем Умеров принял противоположное решение — он заявил, что контракт с Безруковой не продлят, а ее место временно займет Арсен Жумадилов, который возглавляет ГП "Государственный оператор тыла".

Марина Безрукова расценила решение Умерова как давление. В течение недели ситуация сопровождалась путаницей в Едином государственном реестре, где несколько раз менялась запись о руководстве АОЗ. В пятницу Министерство обороны официально подтвердило, что контракт с Безруковой не будет продлен. Безрукова обратилась к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию, возникшую вокруг АОЗ.

Напомним, Фокус писал, что происходит вокруг оборонных закупок, и пересказывал хронологию конфликта между АОЗ и Минобороны.