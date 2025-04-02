Крадіжка на 1,5 мільярда: НАБУ опублікувало розмови фігурантів схеми з "золотими яйцями" (відео)

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розповіли про деталі оборудки про яйця за 17 грн, до якої причетне Міністерство оборони. П'ятеро фігурантів, яким оголосили підозру, діяли у 2022-2023 роках. На записі, оприлюдненому правоохоронцями, чути, як підозрювані змовляються продати Збройним силам неякісні продукти за завищеними цінами.

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Про деталі шахрайства в Міноборони у справі про "яйця за 17 грн" ідеться у повідомленні НАБУ на порталі відомства та на сторінці Facebook САП.

Яйця по 17 грн - пояснення НАБУ про шахрайство в Міноборони

Правоохоронці повідомили, що підозру отримали п'ятеро фігурантів:

екскерівник Департаменту Міноборони;

власниця компаній-постачальниць;

два керівники компаній-постачальниць;

громадянин, причетний до оборудки.

Як з'ясували слідчі, фігуранти обікрали державу на 733 млн грн та могли обікрасти у майбутньому на 788 млн: сумарно ідеться про 1,5 млрд грн. Правоохоронці встановили, що компанії-постачальниці пропонували Міноборони закупити продукти харчування для ЗСУ відповідно до каталогу з 409 позицій. При цьому малось на увазі, що купується відразу повний комплект у вказаній кількості.

Крадіжка відбувалась завдяки оборудкам з цінами: на затребувані продукти ціни підіймались у кілька разів, а на незатребувані — занижувались. Був ще один метод — махінації з цінами за рахунок сезонності. Таким чином переплачені державою кошти опинялись в кишенях зловмисників, пояснило НАБУ. На аудіоперехопленні чути, як махінатори обговорюють шахрайство на м'ясі: замість якісного продукту планують продати ЗСУ неякісний.

САП навела числа, які пояснили суть шахраювання:

за 40 позицій з 409 держава заплатила 1,2 млрд грн і це 50% від повної вартості набору продуктів. Вказані позиції купувались за завищеними цінами, як, наприклад, яйця по 17 грн за штуку;

за 27 позицій з 409 заплачено 3,6 млн грн і це 0,14% вартості набору;

аномально низькі ціни на черешню (8 грн/кг), полуницю (10 грн/кг), смородину (10 грн/кг). Порушення закону полягало в тому, що цих позицій взагалі не повинно бути у закупівлях для ЗСУ, уточнили в САП. Вказані продукти не входили в закупівлю, оскільки договори укладались після завершення сезону, додали прокурори.

Кошти, незаконно зароблені компанією-постачальницею, потім були виведені з України та, як припускає слідство, власниця використала їх на купівлю нерухомості у Хорватії.

Імена фігурантів розслідування НАБУ та САП не називає. Вказано, що їх підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (розтрата державних коштів), ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація незаконно зароблених коштів).

Яйця по 17 грн — деталі скандалу

Зазначимо, перші повідомлення про закупівлю яєць про 17 грн, яку проводить Міноборони, з'явились на початку 2023 року. Медіа опублікували дані про продукти, які мали надійти бійцям ЗСУ, при цьому держава чомусь платила у 2-3 рази більше, ніж мала б відповідно до цін у звичайних магазинах. Згодом розслідувачі встановили, що компанія спробувала заробити на ще одній позиції — на яблуках. Зокрема, замість ціни 17 грн/кг Міноборони купувало за 51 грн/кг, написала журналістка Тетяна Ніколаєнко. Вона ж назвала ім'я власниці компанії, яка підозрюється у шахраюванні — це Тетяна Глиняна, яка володіє ТОВ "Актив компані". Саме "Актив компані", а також пів десятка інших компаній, фігурували у розслідуванні, яке провів журналіст "Дзеркала тижня" Юрій Ніколов.

Нагадуємо, 3 лютого хорватські ЗМІ розповіли про пригоди Тетяни Глиняної в Хорватії, де у неї, ймовірно викрали сумку з 16 тис. євро.