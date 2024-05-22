Экс-заместителю главы ОП Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении: он отреагировал

Андрей Смирнов занимал пост заместителя руководителя Офиса президента Украины с 2019 по 2022 год. Следствие утверждает, что он приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, что значительно превышает его доход.

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В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса президента о подозрении в незаконном обогащении. Об этом говорится на сайте НАБУ.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 гг. чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 миллиона гривен, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 миллиона гривен.

НАБУ утверждает, что разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 миллиона гривен.

Речь идет о таком имуществе:

автомобиль Mercedes-Benz;

автомобиль Volkswagen Multivan;

мотоцикл Honda;

мотоцикл BMW;

три паркоместа в Киеве;

квартира во Львове;

земельный участок на Закарпатье.

В НАБУ подчеркивают, что свое имущество чиновник скрывал и его большую часть оформил на родного брата. Мотоцикл Honda чиновник зарегистрировал на друга, а впоследствии переоформил на себя.

Отмечается, что разоблачение преступления состоялось после публикации расследования журналистов "Украинской правды", а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Реакция Андрея Смирнова

В НАБУ не назвали имени подозреваемого, однако бывший заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что речь о нем. По словам бывшего чиновника, у него провели обыск.

"Событие, давно ожидаемое мной ввиду того, что его анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами. Вручение подозрения и обыск состоялись быстро и деликатно — к детективам замечаний нет", — заявил Смирнов в комментируя произошедшее.

Экс-чиновник заявил, что убежден в своей правоте и будет доказывать ее всеми доступными способами.

"Для меня ничего необычного не произошло. Такие уж у нас современные реалии политики", — резюмировал Смирнов.

Кто такой Андрей Смирнов

Смирнов закончил юридический факультет Национального университета "Киево-Могилянская академия". Был помощником нардепов Валерия Карпунцова и Андрея Денисенко.

Андрей Смирнов Фото: ОП

10 сентября 2019 года стал заместителем руководителя Офиса президента. Занимался вопросами правовой политики, правоохранительной и судебной системами.

29 марта 2024 года был уволен с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

В 2023 году Смирнов рассказывал, по каким сценариям можно создать спецтрибунал для Российской Федерации и всего ее руководства.