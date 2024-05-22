Ексзаступнику голови ОП Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні: він відреагував

Андрій Смирнов займав пост заступника керівника Офісу президента України з 2019 по 2022 рік. Слідство стверджує, що він набув активи вартістю 17,1 млн грн, що значно перевищує його дохід.

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В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) розповіли, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента про підозру у незаконному збагаченні. Про це йдеться на сайті НАБУ.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 мільйона гривень.

НАБУ стверджує, що різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 мільйона гривень.

Йдеться про таке майно:

автомобіль Mercedes-Benz;

автомобіль Volkswagen Multivan;

мотоцикл Honda;

мотоцикл BMW;

три паркомісця в Києві;

квартира у Львові;

земельна ділянка на Закарпатті.

У НАБУ підкреслюють, що своє майно чиновник приховував і його переважну частину оформив на рідного брата. Мотоцикл Honda посадовець зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.

Зазначається, що викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Реакція Андрія Смирнова

У НАБУ не назвали імені підозрюваного, однак колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов у коментарі "Українській правді" підтвердив, що йдеться про нього. За словами колишнього чиновника, у нього провели обшук.

"Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за пів року до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає", — заявив Смирнов, коментуючи те, що сталось.

Експосадовець заявив, що переконаний у своїй правоті й буде доводити її всіма доступними способами.

"Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики", — резюмував Смирнов.

Хто такий Андрій Смирнов

Смирнов закінчив юридичний факультет Національного університету "Києво-Могилянська академія". Був помічником нардепів Валерія Карпунцова і Андрія Денисенка.

Андрій Смирнов Фото: ОП

10 вересня 2019 року став заступником керівника Офісу президента. Займався питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами.

29 березня 2024 року був звільнений з посади заступника керівника Офісу президента України.

У 2023 році Смирнов розповідав, за якими сценаріями можна створити спецтрибунал для Російської Федерації та всього її керівництва.