Україна продовжує розробляти спецтрибунал для Путіна: у Зеленського назвали три сценарії

За словами заступника голови ОП Андрія Смирнова, найпривабливішим є створення трибуналу через Генасамблею ООН, тому Київ продовжить наполягати на цьому сценарії.

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В Україні продовжують виступати за ідею створення спецтрибуналу для Російської Федерації та всього її керівництва. Заступник голови Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов в ефірі телемарафону розповів, які розглядаються варіанти.

За його словами, спеціальна координаційна група вже почала розробляти механізми того, як можна буде притягнути Росію до відповідальності за збройну агресію проти України. Загалом є три варіанти трибуналу.

Перший із них полягає в тому, щоб створити трибунал через рішення Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй і Україна наполягає саме на цьому варіанті.

"Таке всеосяжне рішення дійсно зробило б такий механізм максимально легітимним, і шлях імплементації рішень цього трибуналу після засудження конкретних чиновників країни-агресора був би набагато коротшим", — заявив Андрій Смирнов.

Другий сценарій може бути злегка схожий на модель Нюрнберзького трибуналу. Якщо буде обрано такий варіант, тоді Україні потрібно вийти з декларацією у формі міжнародного договору про створення трибуналу. Він буде відкритий для підписання і його зможуть ратифікувати країни цивілізованого світу.

Цей процес поганий тим, що займає дуже багато часу і лише чотири країни поки що згодні на таку модель.

Третій варіант трибуналу є гібридним. Тобто, спочатку він буде створений як частина судової системи України, але для цього потрібно вносити зміни до Конституції, а під час воєнного стану цього робити не можна.

Це не зовсім підходящий варіант, адже він "містить великий ризик того, що злочин агресії фактично опуститься до рівня конфлікту між двома країнами", вважають в ОП. Тоді наслідки відчує не тільки Україна, а й увесь світ.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що у США висловилися про ідею України створити спецтрибунал для РФ. За словами представника Держдепу США Бет ван Скаак, поки що незрозуміло, чи може Генасамблея ООН створити суд, оскільки раніше подібного не відбувалося.