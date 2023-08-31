Украина продолжает разрабатывать спецтрибунал для Путина: у Зеленского назвали три сценария

По словам замглавы ОП Андрея Смирнова, самым привлекательным является создание трибунала через Генассамблею ООН, поэтому Киев продолжит настаивать на этом сценарии.

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В Украине продолжают выступать за идею создания спецтрибунала для Российской Федерации и всего ее руководства. Заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов в эфире телемарафона рассказал, какие рассматриваются варианты.

По его словам, специальная координационная группа уже начала разрабатывать механизмы того, как можно будет привлечь Россию к ответственности за вооруженную агрессию против Украины. Всего есть три варианта трибунала.

Первый из них заключается в том, чтобы создать трибунал через решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Украина настаивает именно на этом варианте.

"Такое всеобъемлющее решение действительно сделало бы такой механизм максимально легитимным, и путь имплементации решений этого трибунала после осуждения конкретных чиновников страны-агрессора был бы намного короче", — заявил Андрей Смирнов.

Второй сценарий может быть слегка похож на модель Нюрнбергского трибунала. Если будет выбран такой вариант, тогда Украине нужно выйти с декларацией в форме международного договора о создании трибунала. Он будет открыт для подписания и его смогут ратифицировать страны цивилизованного мира.

Этот процесс плох тем, что занимает очень много времени и всего четыре страны пока что согласны на такую модель.

Третий вариант трибунала является гибридным. То есть, сначала он будет создан в качестве части судебной системы Украины, но для этого нужно вносить изменения в Конституцию, а во время военного положения этого делать нельзя.

Это не совсем подходящий вариант, ведь он "содержит большой риск того, что преступление агрессии фактически опустится до уровня конфликта между двумя странами", считают в ОП. Тогда последствия ощутит не только Украина, но и весь мир.

Напомним, 14 августа сообщалось, что в США высказались об идее Украины создать спецтрибунал для РФ. По словам представителя Госдепа США Бет ван Скаак, пока неясно, может ли Генассамблея ООН создать суд, так как ранее подобного не происходило.