"Людина знаходила себе у всьому": брат заступника голови ОП Смирнова у 2022 році скуповував нерухомість, — УП
Ігор Смирнов у воєнний рік зумів купити елітні апартаменти у Львові, земельну ділянку у Карпатах, паркомісце у Києві, автомобілі Volkswagen та BMW, стверджує журналіст Михайло Ткач. Чиновник Андрій Смирнов каже, що його родич до 2021 року "крутився та хапався за будь-яку справу".
Журналіст "Української правди" Михайло Ткач представив розслідування щодо купівлі елітної нерухомості родичами топчиновників. Увагу Ткача привернула родина заступника глави Офісу президента (ОП) України Андрія Смирнова.
"Брат Андрія Смирнова — Ігор Смирнов минулого року придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце в Києві, автомобілі Volkswagen Multivan, BMW та мотоцикл. Апартаменти, ділянку та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в 80-90%. А гроші, за словами брата, він узяв у борг", — стверджує автор розслідування.
Ігор Смирнов 19 травня 2022 року купив паркомісце у Києві, судячи з кадрів, воно знаходиться біля новобудов біля метро Лівобережна. Ринкова вартість об'єкта — близько 20 тис. доларів, йдеться у матеріалі.
Джерела видання у правоохоронних органах показали документ, який підтверджує купівлю паркомісця за 60 тис. гривень (приблизно 2 тис. доларів за курсом НБУ у травні — прим. ред.).
Купівля у Львові апартаментів за ціною в 6 разів дешевша за ринкову
"Наступне свято у брата Смирнова — 1 липня 2022 року. Купівля у Львові апартаментів в елітній новобудові Avalon 37 площею 100 кв. м", — говорить Ткач.
У договорі купівлі-продажу вказується ціна об'єкта в 1,16 млн гривень, а ринкова вартість апартаментів — близько 6 млн гривень.
Ігор Смирнов дав таке пояснення: "З чого ви взяли, що це преміумсегмент (апартаментів)? Ви там були? Це звичайна квартира, та я їздив туди, купував. Квартира невелика — звичайна трикімнатна квартира".
Ткач поставив уточнювальне питання щодо можливого заниження вартості квартири з 6 до 1,16 млн гривень.
"За попередньою домовленістю я взяв цю квартиру. За тією ціною, яка влаштувала обидві сторони. Нас влаштувала ціна — ми купили. Ви теж не рівняйте, ціни пишуть скрізь різні. І на паркані можна також там написати", — прокоментував брат заступник голови ОП.
Видання пов'язує групу Avalon із депутатом Львівської облради Григорієм Козловським, який у 2021 році спростовував зв'язки із зазначеною компанією.
Андрій Смирнов із цього приводу заявив, що його брат позичав гроші на купівлю квартири.
"Козловського я бачив кілька разів у житті, 1 раз — у Києві, 2-й — у Львові. У мене немає з ним спільного бізнесу, нічого немає", — пояснив чиновник.
Інші покупки Ігоря Смирнова
Третій об'єкт нерухомості, куплений братом Смирнова у вересні минулого року, став земельною ділянкою площею 10 соток у селі Поляна Закарпатської області. Згідно зі знайденим договором купівлі-продажу, Смирнов придбав його за 10,6 тисячі гривень. Ринкова ціна 1 сотки у цьому селі сягає 3 тис. доларів, акцентував розслідувач.
"Завершив Ігор Смирнов шопінг завезенням в Україну авто Volkswagen Transporter 2021 року, ринкова вартість якого 80 тисяч доларів, і BMW — від 30 тисяч доларів. Брат Смирнова взяв мотоцикл, зразкова ціна якого — 15 тисяч доларів", — говорить Ткач.
Дорога до успіху: чим займається Ігор Смирнов?
Заступник голови ОП заявив, що його брат займався до 2021 року "буквально всім, чим можна".
"Не був офіційно оформлений. Людина могла знайти себе у всьому. Його дружина, здається, ФОП. Днями вона питала мене, чи варто їй відкривати ФОП, тому що вона хоче відкрити автомийку та СТО в перспективі", — прокоментував Андрій Смирнов.
Із травня 2021 року Ігор Смирнов влаштувався радником з питань безпеки в "Аграрному фонді". Андрій Смирнов зізнався, що знає, у кого брат позичав гроші.
"Частину грошей йому дав я на певні покупки. Він намагається структурувати і побудувати свою історію", — сказав топчиновник.
Ігор Смирнов у розмові з журналістом назвав себе "дорослою та самодостатньою людиною".
"Я займаюся перепродажем машин, мене іноді просять комусь купити машину чи продати. Їжджу часто на авторинок, є багато знайомих на СТО комусь щось підремонтувати", — прокоментував родич чиновника.
Нагадаємо, що 7 лютого генпрокурор Андрій Костін відкрив провадження за фактом можливого незаконного збагачення нардепа від "Слуги народу" Павла Халимона. Журналісти знайшли у політика маєток у Печерському районі Києва.
Глава Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков у грудні 2022 року заявив, що Андрій Смирнов не давав президенту України Володимиру Зеленському проєкти указів щодо введення санкцій проти Росії.