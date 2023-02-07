Відкрита кримінальна справа після скандалу з маєтком "слуги народу" Халімона, — САП

Арахамія звільнив нардепа з посади заступника голови монобільшості. У САП розповіли, що розслідування триває ще з 26 січня.

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Генпрокурор Андрій Костін погодив клопотання САП про внесення змін до ЄРДР за фактом можливого незаконного збагачення нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона. Про це стало відомо з матеріалу "Укрінформу".

Про внесення відомостей до реєстру журналістам повідомив заступник керівника САП Андрій Синюк.

Раніше, 23 січня, "Українська правда" опублікувала розслідування про будинок народного депутата в Печерському районі столиці. Маєток вартістю десятки мільйонів гривень в центрі Києва Павло Халімон придбав влітку: журналісти встановили, що будинок продали у червні 2022 року. Фактичною власницею стала Котеленець Анастасія Миколаївна, однак народний депутат з’являвся там щодня. Окрім будинку на Печерську Котеленець придбала 45 земельних ділянок загальною площею близько 80 гектарів у Чернігівській області.

Як повідомляв раніше Фокус, того ж 23 січня Давид Арахмія заявив про звільнення Павла Халімона з посади свого заступника. Голова фракції "Слуга народу" зазначив, що якщо народний депутат має "пару зайвих мільйонів", він зобов’язаний допомогти державі.

1 лютого Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило, що Павло Халімон міг збагатитися на 10 мільйонів. Вартість згаданого у розслідуванні маєтку — 10,3 млн грн. Офіційні доходи нардепа за період купівлі житла склали суму майже в 10 разів меншу — півтора мільйона.