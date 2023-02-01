Незаконно збагатився на 10 млн: НАЗК розповіло про перевірку нардепа Халімона після розслідування ЗМІ

Агентство встановило, що нардеп та його співмешканка не мали можливості законно купити елітний особняк у центрі Києва, оскільки для цього, згідно з документами, у них не було коштів.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки корупції з боку народного депутата Павла Халімона, які можуть свідчити про незаконне збагачення парламентаря на суму 10 млн грн. Про це у середу, 1 лютого, йдеться у відповіді агентства на запит видання "Укрінформ".

"Національне агентство відразу… розпочало моніторинг способу життя народного депутата України, заступника керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павла Халімона. За результатами моніторингу виявлено ознаки корупційного кримінального злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, які можуть свідчити про незаконне збагачення на суму 10 млн грн", — йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, агентство виявило, що нардеп спільно проживав з жінкою, яка придбала маєток, про що свідчать матеріали, зібрані журналістами, а також дані з Держреєстру актів цивільного стану, які вказують на те, що у пари є спільний син. При цьому офіційні доходи жінки з 1998 по 2022 рік без урахування податків становили трохи більше 2 млн. грн., а вартість придбаного житла склала 10,3 млн. грн. Також у 2021 році вона придбала ще 68 земельних ділянок на 1,8 млн. грн.

Водночас у декларації Халімона за 2020 рік зазначено такі активи:

трохи більше ніж 20 тис. грн на банківських рахунках;

210 тис. доларів готівкою;

225 тис. грн готівкою;

95,5 тис. доларів у біткоїнах.

Офіційні доходи Халімона за період купівлі житла, а саме у 2021-2022 роках, склали 1,5 млн грн, проте нардеп також придбав мотоцикл MW R 1250GS вартістю близько 750 тис. грн та надав позику у розмірі 6 750 000 грн. Таким чином, враховуючи витрати парламентарію на суму 7 499 161 грн, залишок грошових активів становив лише трохи більше 220 тис. грн, зазначили в агентстві. Таким чином, придбати житло у пари офіційно не було можливості, вважають у НАЗК. Відповідну інформацію вже було передано до Офісу генерального прокурора для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 368-5 Кримінального кодексу (незаконне збагачення).

Санкція цієї статті — обмеження волі на строк до 10 років з обмеженням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

При цьому в НАЗК наголосили, що повністю перевірити декларації Халімона за 2020 рік неможливо через законодавство про воєнний стан.

Нагадаємо, 23 січня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що заступника голови фракції Павла Халімона буде звільнено зі своєї посади. Приводом до звільнення стало розслідування "Української правди". Журналісти з'ясували, що нардеп Халімон під час війни купив елітну нерухомість у Києві.

Раніше ми писали, що НАЗК передало правоохоронцям дані про моніторинг за майном нардепа із забороненої партії ОПЗЖ Наталії Королевської, які вказують на можливе незаконне збагачення на загальну суму 49,6 млн грн.