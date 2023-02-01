Незаконно обогатился на 10 млн: НАПК рассказало о проверке нардепа Халимона после расследования СМИ

Агентство установило, что у нардепа и его сожительницы не было возможности законно купить элитный особняк в центре Киева, так как для этого, согласно документам, у них не было средств.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки коррупции со стороны народного депутата Павла Халимона, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении парламентария на сумму в 10 млн грн. Об этом в среду, 1 февраля, говорится в ответе агентства на запрос издания "Укринформ".

"Национальное агентство сразу… начало мониторинг образа жизни народного депутата Украины, заместителя руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павла Халимона. По результатам мониторинга выявлены признаки коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении на сумму 10 млн грн", — говорится в сообщении ведомства.

В частности агентство обнаружило, что нардеп совместно проживал с женщиной, которая приобрела поместье, о чем свидетельствуют материалы, собранные журналистами, а также данные из Госреестра актов гражданского состояния, указывающие на то, что у пары есть общий сын. При этом официальные доходы женщины с 1998 по 2022 год без учета налогов составили чуть более 2 млн грн, а стоимость приобретенного жилья составила 10,3 млн грн. Также в 2021 году она приобрела еще 68 земельных участков на 1,8 млн грн.

В то же время в декларации Халимона за 2020 год указаны следующие активы:

чуть более 20 тыс. грн на банковских счетах;

210 тыс. долларов наличными;

225 тыс. грн наличными;

95,5 тыс. долларов в биткоинах.

Официальные доходы Халимона за период покупки жилья, а именно в 2021-2022 годах, составили 1,5 млн грн, однако нардеп также приобрел мотоцикл MW R 1250GS стоимостью около 750 тыс. грн и предоставил займ в размере 6 750 000 грн. Таким образом, учитывая расходы парламентария на сумму в 7 499 161 грн, остаток денежных активов составил всего чуть более 220 тыс. грн, отметили в агентстве. Таким образом, приобрести жилье у пары официально не было возможности, считают в НАПК. Соответствующая информация уже была передана в Офис генерального прокурора для внесения данных в Единый реестр досудебных расследований по ст. 368-5 Уголовного кодекса (незаконное обогащение).

Санкция этой статьи — ограничение свободы на срок до 10 лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

При этом в НАПК подчеркнули, что полностью проверить декларации Халимона за 2020 год невозможно из-за законодательства о военном положении.

Напомним, 23 января, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что заместитель председателя фракции Павел Халимон будет уволен со своей должности. Поводом для увольнения стало расследование "Украинской правды". Журналисты выяснили, что нардеп Халимон во время войны купил элитную недвижимость в Киеве.

Ранее мы писали, что НАПК передало в правоохранителям данные о мониторинге за имуществом нардепа из запрещенной партии ОПЗЖ Натальи Королевской, которые указывают на возможное незаконное обогащение на общую сумму 49,6 млн грн.