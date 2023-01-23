Купил особняк в разгар войны: Халимона уволят с должности замглавы фракции "Слуга народа"

Как отметил Давид Арахамия, если у нардепа есть "пару лишних миллионов", он должен помогать стране в борьбе с агрессором.

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Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Павел Халимон будет уволен со своей должности. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил глава фракции Давид Арахамия в своем официальном Telegram-канале.

Поводом для увольнения стало расследование "Украинской правды". Журналисты выяснили, что нардеп Халимон во время войны купил элитную недвижимость в Киеве.

"Если ты народный депутат и есть пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя главы нашей фракции", — прокомментировал решение Арахамия.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" призвал правоохранительные органы расследовать обстоятельства покупки элитной недвижимости и дать этому юридическую оценку.

"Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание", — добавил Арахамия.

Какой особняк купил Павел Халимон

Согласно расследованию "УП", сделка состоялась в июне прошлого года. За 10 миллионов 300 тысяч гривен на Печерских холмах был куплен дом с земельным участком на 10 соток. При этом стоимость самого дома составила 6,5 миллионов гривен, а участка, соответственно, 3,8 миллиона гривен.

По информации журналистов, продавал недвижимость архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко через своего брата. Как сообщил священнослужитель, он не знал личностей покупателей, а дом продал ниже рыночной стоимости, потому что нужны были деньги.

Сам Халимон не является владельцем недвижимости. Дом купила некто Анастасия Котеленец, о которой почти нет открытой информации. Известно, что в 2021 году она приобрела 45 земельных участков в Черниговской области. Общая площадь земли составила около 80 гектаров.

Журналисты "УП" сообщают, что Халимон постоянно проживает в элитном особняке на Печерских холмах.

Напомним, 23 января, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал аресты коррумпированных чиновников в Украине, которые должны пройти уже весной. Нардеп сообщил, что отдельные люди при власти в Украине "потеряли разум и мародерствуют без страха и угрызений совести".

Ранее, 21 января, журналист Юрий Николов опубликовал расследование, в котором говорится, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины.