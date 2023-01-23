Купив маєток у розпал війни: Халімона звільнять з посади заступника голови фракції "Слуга народу"

Як зазначив Давид Арахамія, якщо нардеп має "пару зайвих мільйонів", він повинен допомагати країні в боротьбі з агресором.

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Заступника голови фракції "Слуга народу" Павла Халімона буде звільнено зі своєї посади. Про це у понеділок, 23 січня, повідомив голова фракції Давид Арахамія у своєму офіційному Telegram-каналі.

Приводом до звільнення стало розслідування "Української правди". Журналісти з'ясували, що нардеп Халімон під час війни купив елітну нерухомість у Києві.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції", — прокоментував рішення Арахамія.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" закликав правоохоронні органи розслідувати обставини купівлі елітної нерухомості та надати цьому юридичну оцінку.

"Якщо було порушено закон — значить, за це потрібно покарати", — додав Арахамія.

Який маєток купив Павло Халімон

Згідно з розслідуванням "УП", угода відбулася у червні минулого року. За 10 мільйонів 300 тисяч гривень на Печерських пагорбах купили будинок із земельною ділянкою на 10 соток. При цьому вартість самого будинку становила 6,5 мільйонів гривень, а ділянки, відповідно, 3,8 мільйони гривень.

За інформацією журналістів, продавав нерухомість архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко через свого брата. Як повідомив священнослужитель, він не знав особистостей покупців, а будинок продав нижче за ринкову вартість, бо потрібні були гроші.

Сам Халімон не є власником нерухомості. Будинок купила Анастасія Котеленець, про яку майже немає відкритої інформації. Відомо, що в 2021 році вона придбала 45 земельних ділянок у Чернігівській області. Загальна площа землі становила майже 80 гектарів.

Журналісти "УП" повідомляють, що Халімон постійно мешкає в елітному маєтку на Печерських пагорбах.

Нагадаємо, 23 січня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв арешти корумпованих чиновників в Україні, які мають відбутися вже навесні. Нардеп повідомив, що окремі люди при владі в Україні "втратили розум і мародерствують без страху та докорів совісті".

Раніше, 21 січня, журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування, в якому йдеться про те, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних сил України.