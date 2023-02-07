Возбуждено уголовное дело после скандала с имением "слуги народа" Халимона, — САП

Арахамия уволил нардепа с должности заместителя главы монобольшинства. В САП рассказали, что расследование продолжается с 26 января.

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Генпрокурор Андрей Костин согласовал ходатайство САП о внесении изменений в ЕРДР по факту возможного незаконного обогащения нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона. Об этом стало известно из материала "Укринформа".

О внесении сведений в реестр журналистам сообщил заместитель руководителя САП Андрей Синюк.

Ранее, 23 января, "Украинская правда" обнародовала расследование о доме народного депутата в Печерском районе столицы. Имение стоимостью десятки миллионов гривен в центре Киева Павел Халимон приобрел летом: журналисты установили, что дом продали в июне 2022 года. Фактической владелицей стала Котеленец Анастасия Николаевна, однако народный депутат появлялся там каждый день. Кроме дома на Печерске Котеленец приобрела 45 земельных участков общей площадью около 80 гектаров в Черниговской области.

Как сообщал ранее Фокус, того же 23 января Давид Арахмия заявил об уходе Павла Халимона с должности своего заместителя. Глава фракции "Слуга народа" отметил, что если народный депутат имеет "пару лишних миллионов", он обязан помочь государству.

1 февраля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило, что Павел Халимон мог обогатиться на 10 миллионов. Стоимость упомянутого в расследовании имения – 10,3 млн грн. Официальные доходы нардепа за период покупки жилья составили сумму почти в 10 раз меньше — в полтора миллиона.