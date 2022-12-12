Заступник голови ОП Смирнов не передавав Зеленському укази про санкції проти РФ, – голова НАЗК

У заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова на засіданні робочої групи із санкційної політики в серпні було 10 проголосованих рішень РНБО. Жодне з них не потрапило на підпис президенту, кажуть у Нацагентстві щодо запобігання корупції.

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Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов не передавав президенту України Володимиру Зеленському проєкти указів щодо запровадження антиросійських санкцій. Про це сказав голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

За його інформацією, 30 серпня, фактично після 6 місяців повномасштабної війни, відбулося перше засідання робочої групи із санкційної політики. Цю групу, за словами Новікова, створили за рішенням уряду.

"На цьому засіданні Андрій Смирнов зазначив, що він мав 10 рішень РНБО, проголосованих кілька місяців тому. Тобто, президент та інші члени РНБО вже проголосували за накладення санкцій, але він не передав ці проєкти указів на підпис президенту. Це інформація від нього", — пояснив голова НАЗК.

Андрій Смирнов мав десятки проєктів рішень РНБО на опрацюванні. Заступник голови ОП пояснив, що в разі оскарження росіянами цих указів він буде зобов'язаний захищати президента в суді, додав Новіков.

НАЗК на сьогодні виявило понад 20 тисяч фізичних і понад 4 тисячі юросіб, які підтримують російську агресію в Україні. З них за активної участі НАЗК санкції наклали на 3 113 фізичних та 1 374 юридичних осіб.

Варто зазначити, що Андрій Смирнов у жовтні 2019 року називав проросійського діяча Андрія Портнова "висококласним юристом". Він зробив фото з Портновим у Відні.

[ + – ] Андрій Смирнов фотографувався з Андрієм Портновим у Відні

"Ви переоцінюєте через одне фото мої з ним стосунки. Я навіть не пригадаю, коли з ним спілкувався востаннє. Я стверджую, що Портнов не впливає жодним чином на Офіс президента, на мене і не формує порядок денний", — говорив Смирнов.

Заступник голови ОП Андрій Смирнов обіймає посаду координатора робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу. Нещодавно він говорив про опрацювання 83 кг документів для вироблення пакету санкцій проти російських олігархів і підприємств.

На початку грудня Зеленський схвалив рішення РНБО про заборону в Україні російських церков і пов'язаних із ними організацій. Під обмеження через зв'язки з Московським патріархатом потрапив екснардеп Вадим Новинський.

РНБО має намір розглянути можливість введення санкцій проти майже 2 тисяч проросійських пропагандистів. У списку осіб — громадяни Росії, Білорусі та представники так званих "Л/ДНР".