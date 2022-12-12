Замглавы ОП Смирнов не передавал Зеленскому указы о санкциях против РФ, – глава НАПК

У замглавы Офиса президента Андрея Смирнова на заседании рабочей группы по санкционной политике в августе было 10 проголосованных решений СНБО. Ни одно из них не попало на подпись президенту, говорят в Нацагентстве по предотвращению коррупции.

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Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов не передавал президенту Украины Владимиру Зеленскому проекты указов по введению антироссийских санкций. Об этом сказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

По его информации, 30 августа, фактически после 6 месяцев полномасштабной войны, состоялось первое заседание рабочей группы по санкционной политике. Эту группу, по словам Новикова, создали по решению правительства.

"На этом заседании Андрей Смирнов отметил, что у него было 10 решений СНБО, проголосованных несколько месяцев назад. То есть, президент и другие члены СНБО уже проголосовали за наложение санкций, но он не передал эти проекты указов на подпись президенту. Это информация от него", — объяснил глава НАПК.

У Андрея Смирнова были десятки проектов решений СНБО на проработке. Замглавы ОП пояснил, что в случае обжалования россиянами этих указов он будет обязан защищать президента в суде, добавил Новиков.

НАПК на сегодня выявило более 20 тысяч физических и свыше 4 тысяч юрлиц, поддерживающих российскую агрессию в Украине. Из них при активном участии НАПК санкции наложили на 3113 физических и 1374 юридических лица.

Стоит отметить, что Андрей Смирнов в октябре 2019 года называл пророссийского деятеля Андрея Портнова "высококлассным юристом". Он сделал фото с Портновым в Вене.

[ + – ] Андрей Смирнов фотографировался с Андреем Портновым в Вене

"Вы переоцениваете из-за одной фотографии мои с ним отношения. Я даже не припомню, когда с ним общался последний раз. Я утверждаю, что Портнов не влияет никаким образом на Офис президента, на меня и не формирует повестку дня", — говорил Смирнов.

Замглавы ОП Андрей Смирнов занимает должность координатора рабочей группы по созданию Специального международного трибунала. Недавно он говорил о проработке 83 кг документов для выработки пакета санкций против российских олигархов и предприятий.

В начале декабря Зеленский одобрил решение СНБО о запрете в Украине российских церквей и связанных с ними организаций. Под ограничения за связи с Московским патриархатом попал экс-нардеп Вадим Новинский.

СНБО собирается рассмотреть возможность ввода санкций против около 2 тысяч пророссийских пропагандистов. В списке лиц — граждане России, Беларуси и представители так называемых "Л/ДНР".