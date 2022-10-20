Санкции Украины против РФ: в ОП утверждают, что пришлось обработать 83 кг документов

По его словам представителя ОП Андрея Смирнова, сотрудники офиса президента обрабатывали материалы, имеющие отношение к более чем 3600 юридическим и физическим лицам из РФ.

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Координатор рабочей группы по созданию Специального международного трибунала Андрей Смирнов заявил, что сотрудники Офиса президента Украины в течение примерно месяца разрабатывали пакет санкций в отношении российских олигархов и предприятий в связи с большим объемом имеющихся документов и материалов. Об этом сообщает "Бабель".

По его словам, сотрудники ОП обрабатывали материалы по более чем 3600 юридическим и физическим лицам, связанным с Россией с 1 октября, уже на следующий день после того, как СНБО утвердил санкции.

Смирнов уточнил, что пришлось обработать 83 кг документов — работа была достаточно продолжительной.

В дальнейшем представители Минюста могут обратиться в Высший антикоррупционный суд и потребовать конфискации активов РФ, на которые распространяются санкции.

Медленный ввод санкций Украиной Смирнов объяснил и нюансами рабочего процесса.

"Когда мы решаем, ввести в действие те или иные санкции, мы обращаемся к международным партнерам, с просьбой отразить наши ограничительные меры, — пояснил Смирнов, добавив, что иногда такая схема работает и в обратном направлении, когда западные партнеры обращаются для того, чтобы Украина интенсивнее вводили ограничительные меры в отношении физических или юридических лиц.

Напомним, что Зеленский ввел санкции в отношении 4 тыс. человек и компаний. В списке, среди прочих, оказались Абрамович, родственники Путина и певица Ани Лорак.

Ранее Фокус сообщал, что Путин и Берлускони нарушили санкции Евросоюза, когда обменялись водкой и вином. Один из пакетов ограничительных мер запрещает ввоз спиртных напитков из РФ в Евросоюз. Экс-премьер-министра Италии ожидают юридические последствия.