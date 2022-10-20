Санкції України проти РФ: в ОП стверджують, що довелося опрацювати 83 кг документів

За його словами представника ОП Андрія Смирнова, співробітники Офісу президента обробляли матеріали, що стосуються понад 3600 юридичних та фізичних осіб з РФ.

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Координатор робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов заявив, що співробітники Офісу президента України протягом приблизно місяця розробляли пакет санкцій щодо російських олігархів та підприємств у зв'язку з великим обсягом наявних документів та матеріалів. Про це повідомляє "Бабель".

За його словами, співробітники ОП обробляли матеріали з понад 3600 юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з Росією з 1 жовтня, вже наступного дня після того, як РНБО затвердила санкції.

Смирнов уточнив, що довелося опрацювати 83 кг документів — робота була досить тривалою.

Надалі представники Мін'юсту можуть звернутися до Вищого антикорупційного суду та вимагати конфіскації активів РФ, на які поширюються санкції.

Повільне запровадження санкцій Україною Смирнов пояснив і нюансами робочого процесу.

"Коли ми вирішуємо, чи застосувати ті, чи інші санкції, то звертаємося до міжнародних партнерів, щоб вони віддзеркалили наші обмежувальні заходи, — пояснив Смирнов, додавши, що інколи така схема працює і у зворотному напрямку, коли західні партнери звертаються для того, щоб Україна інтенсивніше запроваджувала обмежувальні заходи щодо фізичних чи юридичних осіб.

Нагадаємо, що Зеленський запровадив санкції щодо 4 тис. осіб та компаній. У списку, серед інших, опинилися Абрамович, родичі Путіна та співачка Ані Лорак.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін та Берлусконі порушили санкції Євросоюзу, коли обмінялися горілкою та вином. Один із пакетів обмежувальних заходів забороняє ввезення спиртних напоїв із РФ до Євросоюзу. Експрем'єр-міністра Італії очікують юридичні наслідки.