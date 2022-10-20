Путин и Берлускони нарушили санкции ЕС, когда обменялись водкой и вином, – СМИ
Пятый санкционный пакет запрещает ввоз спиртных напитков из России в Евросоюз. Бывшего итальянского премьера ожидают юридические последствия за любезности с Владимиром Путиным.
Обмен алкогольными напитками президента России Владимира Путина и итальянского политика Сильвио Берлускони нарушает европейские санкции против РФ. Об этом пишет немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
Ограничения запрещают ввоз спиртных напитков из России на территорию Евросоюза — 5-й санкционный пакет, вступивший в силу в апреле, включает запрет на импорт водки.
"Ответственность за реализацию санкций несут государства ЕС. Изначально было неясно, распространяются ли ограничения на подарки. Позиция Берлускони по Украине по-прежнему совпадает с позицией Европы и США", — отметил представитель.
Берлускони в общении с итальянскими СМИ хвастался тем, что Путин прислал ему 20 бутылок водки и "очень милое письмо" на день рождения. Берлускони сказал, что отправил в ответ бутылки итальянского вина.
Доверенные лица Берлускони, в том числе возможный будущий министр иностранных дел Антонио Таяни, отклонили просьбу о комментариях.
Итальянское издание Europa Today со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам Набилу Массрали добавило, что необходимо проверить, попадает ли отправка вина и водки под ограничительные меры, утвержденные Советом ЕС.
"Если бы проверка дала положительный результат, для Берлускони могли бы возникнуть юридические последствия", — подчеркнула Массрали.
Газета La Repubblica напомнила о запрете продажи, поставки, передачи или вывоза предметов роскоши, включая вино, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в этой стране, если их стоимость превышает 300 евро за единицу.
Напомним, что издание LaPresse писало о "примирении" Берлускони и Путина благодаря обмену элитным алкоголем. Соратники Берлускони говорили, что политик вспоминал историю 2008 года.
Берлускони ранее обвинил президента Украины Владимира Зеленского в начале войны с РФ. Украина, по его мнению напала на так называемые "республики Донбасса" вопреки Минским соглашениям.
Фокус ранее писал о желании экс-премьера Италии стать посредником в возможных переговорах Зеленского и Путина.