Путін та Берлусконі порушили санкції ЄС, коли обмінялися горілкою та вином, – ЗМІ

П'ятий санкційний пакет забороняє ввезення спиртних напоїв із Росії до Євросоюзу. Колишнього італійського прем'єра очікують юридичні наслідки через люб'язність із Володимиром Путіним.

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Обмін алкогольними напоями президента Росії Володимира Путіна та італійського політика Сільвіо Берлусконі порушує європейські санкції проти РФ. Про це пише німецька агенція DPA з посиланням на представника Єврокомісії.

Обмеження забороняють ввезення спиртних напоїв із Росії на територію Євросоюзу — п'ятий санкційний пакет, який набув чинності у квітні, містить заборону на імпорт горілки.

"Відповідальність за реалізацію санкцій несуть держави ЄС. Спочатку було неясно, чи поширюються обмеження на подарунки. Позиція Берлусконі щодо України, як і раніше, збігається з позицією Європи та США", — зазначив представник.

Берлусконі у спілкуванні з італійськими ЗМІ хвалився тим, що Путін надіслав йому 20 пляшок горілки та "дуже милого листа" на день народження. Берлусконі сказав, що відправив у відповідь пляшки італійського вина.

Довірені особи Берлусконі, зокрема можливий майбутній міністр закордонних справ Антоніо Таяні, відхилили прохання про коментарі.

Італійське видання Europa Today з посиланням на представницю ЄС із закордонних справ Набілу Масралі додало, що необхідно перевірити, чи потрапляє відправлення вина та горілки під обмежувальні заходи, затверджені Радою ЄС.

"Якби перевірка дала позитивний результат, для Берлусконі могли б виникнути юридичні наслідки", — наголосила Масралі.

Газета La Repubblica нагадала про заборону продажу, постачання, передачі чи вивезення предметів розкоші, зокрема вино, будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії або для використання в цій країні, якщо їхня вартість перевищує 300 євро за одиницю.

Нагадаємо, що видання LaPresse писало про "примирення" Берлусконі та Путіна завдяки обміну елітним алкоголем. Сподвижники Берлусконі говорили, що політик згадував історію 2008 року.

Берлусконі раніше звинуватив президента України Володимира Зеленського у початку війни із РФ. Україна, на його думку, напала на так звані "республіки Донбасу" всупереч Мінським угодам.

Фокус раніше писав про бажання експрем'єра Італії стати посередником у можливих переговорах Зеленського та Путіна.