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Політика Російсько-українська війна

Абрамович, сім'я Путіна й Ані Лорак: Зеленський ввів санкції проти 4 тис. осіб і компаній

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Фото: president.gov.ua | Зеленський ввів санкції проти тисяч людей і компаній

До списку санкцій потрапили дочки президента РФ, його двоюрідний брат і Аліна Кабаєва. Єдиною людиною, проти кого санкції запровадили із застереженням, виявився Роман Абрамович.

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування санкцій щодо родичів президента РФ Володимира Путіна, російських чиновників, олігархів і компаній. Про це свідчать укази Глави держави від 19 жовтня.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, до списку санкцій потрапили 2507 осіб і 1374 компаній. Серед них:

  • Марія Воронцова (Фаассен) і Катерина Тихонова, дочки Путіна;
  • Аліна Кабаєва, можлива коханка Путіна;
  • Ігор Путін, двоюрідний брат Путіна;
  • Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ, разом із дітьми — Єлизаветою та Миколою;
  • Сергій Кирієнко, перший заступник Адміністрації президента РФ;
  • Володимир Сальдо, голова окупаційної адміністрації Херсонської області;
  • Кирило Стремоусов, заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області;
  • Роман Абрамович, російський олігарх;
  • Володимир Лісін, російський олігарх;
  • Леонід Міхельсон, російський олігарх;
  • Геннадій Тимченко, російський олігарх;
  • Аркадій і Борис Ротенберги, російські олігархи;
  • Олег Газманов, співак;
  • Захар Прилєпін, письменник;
  • Олександр Дугін, філософ, разом із сином Олександром;
  • Марія Захарова, офіційна представниця російського МЗС;
  • Таїсія Повалій, співачка;
  • Ані Лорак, співачка;
  • Регіна Тодоренко, співачка;
  • Анна Сєдокова, співачка;
  • Ольга Скабєєва, пропагандистка;
  • Галина Лукашенко, дружина білоруського політика Олександра Лукашенка.

Зазначимо, що єдиним фігурантом українських санкцій, проти якого вони запроваджені з умовою, виявився Роман Абрамович. Поряд із його прізвищем є зауваження про те, що санкції проти нього "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими й тілами загиблих".

У списку санкцій, також російський "Альфа-Банк" і пов'язана з ним низка компаній, Російський фонд прямих інвестицій, "Ростелеком", "РусГідро", "Алроса", "Росдержстрах", пов'язані з ВТБ і "Сбербанком" компанії PTC Holding, "Согаз" .

Санкції передбачають такі заходи:

  • блокування активів, у тому числі в непрямому володінні;
  • заборона торгових операцій;
  • заборона транзиту, польотів і перевезень;
  • заборона виведення капіталу з України;
  • призупинення виконання зобов'язань;
  • анулювання ліцензій і дозволів;
  • заборона на участь у приватизації та оренді;
  • заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  • позбавлення держнагород України й інших форм відзнак;
  • заборона придбання земельних ділянок в Україні.

Санкції запроваджуються на 10-річний термін.

Нагадаємо, раніше цього місяця Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти експрезидента Віктора Януковича, олігарха-втікача Сергія Курченка й інших осіб.

Також ми писали про те, як ЄС розширив список персональних санкцій проти росіян.