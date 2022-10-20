Абрамович, сім'я Путіна й Ані Лорак: Зеленський ввів санкції проти 4 тис. осіб і компаній
До списку санкцій потрапили дочки президента РФ, його двоюрідний брат і Аліна Кабаєва. Єдиною людиною, проти кого санкції запровадили із застереженням, виявився Роман Абрамович.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування санкцій щодо родичів президента РФ Володимира Путіна, російських чиновників, олігархів і компаній. Про це свідчать укази Глави держави від 19 жовтня.
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, до списку санкцій потрапили 2507 осіб і 1374 компаній. Серед них:
- Марія Воронцова (Фаассен) і Катерина Тихонова, дочки Путіна;
- Аліна Кабаєва, можлива коханка Путіна;
- Ігор Путін, двоюрідний брат Путіна;
- Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ, разом із дітьми — Єлизаветою та Миколою;
- Сергій Кирієнко, перший заступник Адміністрації президента РФ;
- Володимир Сальдо, голова окупаційної адміністрації Херсонської області;
- Кирило Стремоусов, заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області;
- Роман Абрамович, російський олігарх;
- Володимир Лісін, російський олігарх;
- Леонід Міхельсон, російський олігарх;
- Геннадій Тимченко, російський олігарх;
- Аркадій і Борис Ротенберги, російські олігархи;
- Олег Газманов, співак;
- Захар Прилєпін, письменник;
- Олександр Дугін, філософ, разом із сином Олександром;
- Марія Захарова, офіційна представниця російського МЗС;
- Таїсія Повалій, співачка;
- Ані Лорак, співачка;
- Регіна Тодоренко, співачка;
- Анна Сєдокова, співачка;
- Ольга Скабєєва, пропагандистка;
- Галина Лукашенко, дружина білоруського політика Олександра Лукашенка.
Зазначимо, що єдиним фігурантом українських санкцій, проти якого вони запроваджені з умовою, виявився Роман Абрамович. Поряд із його прізвищем є зауваження про те, що санкції проти нього "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими й тілами загиблих".
У списку санкцій, також російський "Альфа-Банк" і пов'язана з ним низка компаній, Російський фонд прямих інвестицій, "Ростелеком", "РусГідро", "Алроса", "Росдержстрах", пов'язані з ВТБ і "Сбербанком" компанії PTC Holding, "Согаз" .
Санкції передбачають такі заходи:
- блокування активів, у тому числі в непрямому володінні;
- заборона торгових операцій;
- заборона транзиту, польотів і перевезень;
- заборона виведення капіталу з України;
- призупинення виконання зобов'язань;
- анулювання ліцензій і дозволів;
- заборона на участь у приватизації та оренді;
- заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- позбавлення держнагород України й інших форм відзнак;
- заборона придбання земельних ділянок в Україні.
Санкції запроваджуються на 10-річний термін.
Нагадаємо, раніше цього місяця Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти експрезидента Віктора Януковича, олігарха-втікача Сергія Курченка й інших осіб.
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