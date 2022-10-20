Абрамович, сім'я Путіна й Ані Лорак: Зеленський ввів санкції проти 4 тис. осіб і компаній

До списку санкцій потрапили дочки президента РФ, його двоюрідний брат і Аліна Кабаєва. Єдиною людиною, проти кого санкції запровадили із застереженням, виявився Роман Абрамович.

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування санкцій щодо родичів президента РФ Володимира Путіна, російських чиновників, олігархів і компаній. Про це свідчать укази Глави держави від 19 жовтня.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, до списку санкцій потрапили 2507 осіб і 1374 компаній. Серед них:

Марія Воронцова (Фаассен) і Катерина Тихонова, дочки Путіна;

Аліна Кабаєва, можлива коханка Путіна;

Ігор Путін, двоюрідний брат Путіна;

Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ, разом із дітьми — Єлизаветою та Миколою;

Сергій Кирієнко, перший заступник Адміністрації президента РФ;

Володимир Сальдо, голова окупаційної адміністрації Херсонської області;

Кирило Стремоусов, заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області;

Роман Абрамович, російський олігарх;

Володимир Лісін, російський олігарх;

Леонід Міхельсон, російський олігарх;

Геннадій Тимченко, російський олігарх;

Аркадій і Борис Ротенберги, російські олігархи;

Олег Газманов, співак;

Захар Прилєпін, письменник;

Олександр Дугін, філософ, разом із сином Олександром;

Марія Захарова, офіційна представниця російського МЗС;

Таїсія Повалій, співачка;

Ані Лорак, співачка;

Регіна Тодоренко, співачка;

Анна Сєдокова, співачка;

Ольга Скабєєва, пропагандистка;

Галина Лукашенко, дружина білоруського політика Олександра Лукашенка.

Зазначимо, що єдиним фігурантом українських санкцій, проти якого вони запроваджені з умовою, виявився Роман Абрамович. Поряд із його прізвищем є зауваження про те, що санкції проти нього "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими й тілами загиблих".

У списку санкцій, також російський "Альфа-Банк" і пов'язана з ним низка компаній, Російський фонд прямих інвестицій, "Ростелеком", "РусГідро", "Алроса", "Росдержстрах", пов'язані з ВТБ і "Сбербанком" компанії PTC Holding, "Согаз" .

Санкції передбачають такі заходи:

блокування активів, у тому числі в непрямому володінні;

заборона торгових операцій;

заборона транзиту, польотів і перевезень;

заборона виведення капіталу з України;

призупинення виконання зобов'язань;

анулювання ліцензій і дозволів;

заборона на участь у приватизації та оренді;

заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

позбавлення держнагород України й інших форм відзнак;

заборона придбання земельних ділянок в Україні.

Санкції запроваджуються на 10-річний термін.

Нагадаємо, раніше цього місяця Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти експрезидента Віктора Януковича, олігарха-втікача Сергія Курченка й інших осіб.

Також ми писали про те, як ЄС розширив список персональних санкцій проти росіян.