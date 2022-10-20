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Политика Российско-украинская война

Абрамович, семья Путина и Ани Лорак: Зеленский ввел санкции против 4 тыс. человек и компаний

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Фото: president.gov.ua | Зеленский ввел санкции против тысяч человек и компаний

В санкционный список, попали дочери президента РФ, его двоюродный брат и Алина Кабаева. Единственным человеком, против кого санкции введены с оговоркой, оказался Роман Абрамович.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении родственников президента РФ Владимира Путина, российских чиновников, олигархов и компаний. Об этом свидетельствуют указы главы государства от 19 октября.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в санкционный список попали 2507 лиц и 1374 компаний. Среди них:

  • Мария Воронцова (Фаассен) и Катерина Тихонова, дочери Путина;
  • Алина Кабаева, предполагаемая любовница Путина;
  • Игорь Путин, двоюродный брат Путина;
  • Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, вместе с детьми — Елизаветой и Николаем;
  • Сергей Кириенко, первый заместитель Администрации президента РФ;
  • Владимир Сальдо, глава оккупационной администрации Херсонской области;
  • Кирилл Стремоусов, замглавы оккупационной администрации Херсонской области;
  • Роман Абрамович, российский олигарх;
  • Владимир Лисин, российский олигарх;
  • Леонид Михельсон, российский олигарх;
  • Геннадий Тимченко, российский олигарх;
  • Аркадий и Борис Ротенберги, российские олигархи;
  • Олег Газманов, певец;
  • Захар Прилепин, писатель;
  • Александр Дугин, философ, вместе с сыном Александром;
  • Мария Захарова, официальный представитель российского МИД;
  • Таисия Повалий, певица;
  • Ани Лорак, певица;
  • Регина Тодоренко, певица;
  • Анна Седокова, певица;
  • Ольга Скабеева, пропагандистка;
  • Галина Лукашенко, супруга белорусского политика Александра Лукашенко

Отметим, что единственным фигурантом украинских санкций, против которого они введены с условием, оказался Роман Абрамович. Рядом с его фамилией есть примечание о том, что санкции против него "применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших".

В санкционном списке, также, российский Альфа-Банк и связанный с ним ряд компаний, Российский фонд прямых инвестиций, "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Росгосстрах", связанные с ВТБ и Сбербанком компании PTC Holding, "Согаз".

Санкции предусматривают следующие меры:

  • блокировка активов, в том числе в косвенном владении;
  • запрет торговых операций;
  • запрет транзита, полетов и перевозок;
  • запрет на вывод капитала с Украины;
  • приостановка выполнения обязательств;
  • аннулирование лицензий и разрешений;
  • запрет на участие в приватизации и аренде;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • лишение госнаград Украины и других форм отличий;
  • запрет на приобретение земельных участков на Украине.

Санкции вводятся на 10-летний срок.

Напомним, ранее в этом месяце Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против экс-президента Виктора Януковича, беглого олигарха Сергея Курченко и других лиц.

Также мы писали о том, как ЕС расширил список персональных санкций против россиян.