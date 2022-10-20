Абрамович, семья Путина и Ани Лорак: Зеленский ввел санкции против 4 тыс. человек и компаний
В санкционный список, попали дочери президента РФ, его двоюродный брат и Алина Кабаева. Единственным человеком, против кого санкции введены с оговоркой, оказался Роман Абрамович.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении родственников президента РФ Владимира Путина, российских чиновников, олигархов и компаний. Об этом свидетельствуют указы главы государства от 19 октября.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в санкционный список попали 2507 лиц и 1374 компаний. Среди них:
- Мария Воронцова (Фаассен) и Катерина Тихонова, дочери Путина;
- Алина Кабаева, предполагаемая любовница Путина;
- Игорь Путин, двоюродный брат Путина;
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, вместе с детьми — Елизаветой и Николаем;
- Сергей Кириенко, первый заместитель Администрации президента РФ;
- Владимир Сальдо, глава оккупационной администрации Херсонской области;
- Кирилл Стремоусов, замглавы оккупационной администрации Херсонской области;
- Роман Абрамович, российский олигарх;
- Владимир Лисин, российский олигарх;
- Леонид Михельсон, российский олигарх;
- Геннадий Тимченко, российский олигарх;
- Аркадий и Борис Ротенберги, российские олигархи;
- Олег Газманов, певец;
- Захар Прилепин, писатель;
- Александр Дугин, философ, вместе с сыном Александром;
- Мария Захарова, официальный представитель российского МИД;
- Таисия Повалий, певица;
- Ани Лорак, певица;
- Регина Тодоренко, певица;
- Анна Седокова, певица;
- Ольга Скабеева, пропагандистка;
- Галина Лукашенко, супруга белорусского политика Александра Лукашенко
Отметим, что единственным фигурантом украинских санкций, против которого они введены с условием, оказался Роман Абрамович. Рядом с его фамилией есть примечание о том, что санкции против него "применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших".
В санкционном списке, также, российский Альфа-Банк и связанный с ним ряд компаний, Российский фонд прямых инвестиций, "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Росгосстрах", связанные с ВТБ и Сбербанком компании PTC Holding, "Согаз".
Санкции предусматривают следующие меры:
- блокировка активов, в том числе в косвенном владении;
- запрет торговых операций;
- запрет транзита, полетов и перевозок;
- запрет на вывод капитала с Украины;
- приостановка выполнения обязательств;
- аннулирование лицензий и разрешений;
- запрет на участие в приватизации и аренде;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- лишение госнаград Украины и других форм отличий;
- запрет на приобретение земельных участков на Украине.
Санкции вводятся на 10-летний срок.
Напомним, ранее в этом месяце Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против экс-президента Виктора Януковича, беглого олигарха Сергея Курченко и других лиц.
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