Абрамович, семья Путина и Ани Лорак: Зеленский ввел санкции против 4 тыс. человек и компаний

В санкционный список, попали дочери президента РФ, его двоюродный брат и Алина Кабаева. Единственным человеком, против кого санкции введены с оговоркой, оказался Роман Абрамович.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении родственников президента РФ Владимира Путина, российских чиновников, олигархов и компаний. Об этом свидетельствуют указы главы государства от 19 октября.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в санкционный список попали 2507 лиц и 1374 компаний. Среди них:

Мария Воронцова (Фаассен) и Катерина Тихонова, дочери Путина;

Алина Кабаева, предполагаемая любовница Путина;

Игорь Путин, двоюродный брат Путина;

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, вместе с детьми — Елизаветой и Николаем;

Сергей Кириенко, первый заместитель Администрации президента РФ;

Владимир Сальдо, глава оккупационной администрации Херсонской области;

Кирилл Стремоусов, замглавы оккупационной администрации Херсонской области;

Роман Абрамович, российский олигарх;

Владимир Лисин, российский олигарх;

Леонид Михельсон, российский олигарх;

Геннадий Тимченко, российский олигарх;

Аркадий и Борис Ротенберги, российские олигархи;

Олег Газманов, певец;

Захар Прилепин, писатель;

Александр Дугин, философ, вместе с сыном Александром;

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД;

Таисия Повалий, певица;

Ани Лорак, певица;

Регина Тодоренко, певица;

Анна Седокова, певица;

Ольга Скабеева, пропагандистка;

Галина Лукашенко, супруга белорусского политика Александра Лукашенко

Отметим, что единственным фигурантом украинских санкций, против которого они введены с условием, оказался Роман Абрамович. Рядом с его фамилией есть примечание о том, что санкции против него "применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших".

В санкционном списке, также, российский Альфа-Банк и связанный с ним ряд компаний, Российский фонд прямых инвестиций, "Ростелеком", "РусГидро", "Алроса", "Росгосстрах", связанные с ВТБ и Сбербанком компании PTC Holding, "Согаз".

Санкции предусматривают следующие меры:

блокировка активов, в том числе в косвенном владении;

запрет торговых операций;

запрет транзита, полетов и перевозок;

запрет на вывод капитала с Украины;

приостановка выполнения обязательств;

аннулирование лицензий и разрешений;

запрет на участие в приватизации и аренде;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

лишение госнаград Украины и других форм отличий;

запрет на приобретение земельных участков на Украине.

Санкции вводятся на 10-летний срок.

Напомним, ранее в этом месяце Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против экс-президента Виктора Януковича, беглого олигарха Сергея Курченко и других лиц.

Также мы писали о том, как ЕС расширил список персональных санкций против россиян.