"Преследование по религиозным признакам", — Новинский о санкциях СНБО

Экс-нардеп, ссылаясь на нормы действующей Конституции, пообещал обжаловать в судебном порядке персональные ограничения.

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Бывший народный депутат Украины Вадим Новинский назвал санкции СНБО в отношении себя "преследованием по религиозным признакам". Соответствующую публикацию бизнесмен обнародовал в своем Facebook.

По его словам, у СНБО не было никаких оснований для введения санкций в отношении лиц, связанных с УПЦ Московского патриархата. Персональные ограничения в отношении себя Вадим Новинский назал "преследованием по религиозным признакам".

Экс-нардеп утверждает, что в течение последних лет ощущает давления из-за своей поддержки канонического православия и благотворительной помощи, которая оказывается УПЦ МП.

"Я сознательно принял гражданство Украины и являюсь ее патриотом. Всегда выступал за мир, сохранение украинской государственности и территориальной целостности Украины. Бизнесы, акционером которых я являюсь, вносят существенный вклад в экономику и обороноспособность Украины. Конституция Украины гарантирует свободу вероисповедания, и я реализую это право как верующий и протодиакон УПЦ — церкви, которая объединяет миллионы граждан Украины и функционирует на законных основаниях", — продолжил Новинский в своем Facebook.

Экс-нардеп также пообещал обжаловать в судебном порядке санкции, которые были введены СНБО.

Стоит отметить, что 2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата на территории Украины.

Также в СМИ появилась информация о том, что Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении 10 лиц, которые связаны с УПЦ Московского патриархата. Под персональные ограничения, по данным журналистов, также попали бывший народный депутат Вадим Новинский и настоятель Киево-Печерской Лавры Павел.