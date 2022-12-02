"Переслідування за релігійними ознаками", — Новинський про санкції РНБО

Екснардеп, посилаючись на норми чинної Конституції, пообіцяв оскаржити у судовому порядку персональні обмеження.

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Колишній народний депутат України Вадим Новинський назвав санкції РНБО проти себе "переслідуванням за релігійними ознаками". Відповідну публікацію бізнесмен оприлюднив у Facebook.

За його словами, РНБО не мала жодних підстав для введення санкцій щодо осіб, пов'язаних з УПЦ Московського патріархату. Персональні обмеження щодо себе Вадим Новинський назвав "переслідуванням за релігійними ознаками".

Екснардеп стверджує, що протягом останніх років відчуває тиск через свою підтримку канонічного православ'я і благодійної допомоги, яка надається УПЦ МП.

"Я свідомо прийняв громадянство України і є її патріотом. Завжди виступав за мир, збереження української державності та територіальної цілісності України. Бізнеси, акціонером яких я є, роблять істотний внесок в економіку й обороноздатність України. Конституція України гарантує свободу віросповідання, і я реалізую це право як вірянин і протодиакон УПЦ — церкви, яка об'єднує мільйони громадян України та функціонує на законних підставах", — продовжив Новинський у своєму Facebook.

Екснардеп також пообіцяв оскаржити в судовому порядку санкції, запроваджені РНБО.

Варто зазначити, що 2 грудня президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки й оборони про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території України.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Рада нацбезпеки й оборони ввела санкції щодо 10 осіб, пов'язаних з УПЦ Московського патріархату. Під персональні обмеження, за даними журналістів, також потрапили колишній народний депутат Вадим Новинський і настоятель Києво-Печерської Лаври Павло.