"Гвоздь в гроб империи": СНБО рассмотрит санкции против 2 тысяч пропагандистов РФ

В санкционном списке деятели культуры, блогеры, журналисты, а также владельцы медиа-ресурсов, которые разжигали ненависть к украинцам с начала войны в 2014 году.

Related video

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по вопросам реализации государственной санкционной политики одобрила передачу на рассмотрение СНБО данных, на основании которых будут вводиться персональные санкции против почти двух тысяч пророссийских пропагандистов. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В публикации говорится, что информацию о пропагандистах предоставили в НАПК Служба безопасности Украины. По словам главы агентства Александра Новикова, под санкции могут попасть более 2 тысяч человек.

"Это еще один гвоздь в гроб пропагандистской машины последней империи и напоминание о том, что мы не пропустим ни одного человека, который разжигал ненависть к украинцам с начала войны в 2014 году", — заявил Новиков.

Отмечается, что в списке лиц, подпадающих под санкции, находятся граждане РФ, республики Беларусь, других стран, а также представители так называемых "ЛДНР". Среди них певцы, спортсмены, артисты эстрады, театра и кино, другие деятели культуры, блогеры, журналисты, продюсеры и редакторы пропагандистских медиа-ресурсов. Под санкции также попадут телерадиокомпании, издательства, музеи, их руководители и владельцы.

"Все они распространяют нарративы кремлевской пропаганды, ненависти к украинскому народу, выступают с "культурными" мероприятиями в поддержку войны на временно оккупированных территориях Украины, другим способом поддерживают кровавую войну", — говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что СБУ в ближайшее время планирует передать санкционный пакет на рассмотрение СНБО, после чего он будет введен в действие Указом Президента.

Важно

Полезные идиоты Путина. Как некоторые украинцы ведутся на пропаганду России

Ранее сообщалось, что 1 декабря состоялось заседание СНБО по вопросу дальнейшей деятельности на территории Украины УПЦ МП. По словам президента Владимира Зеленского, в ближайшее время будут опубликованы санкционные списки с фамилиями тех священнослужителей, которые оказались причастны к деятельности спецслужб РФ на территории Украины.

СНБО 2 декабря ввел санкции в отношении десятка священнослужителей УПЦ МП, в числе которых оказался наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь). Под санкциями также оказался и бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский.