Полезные идиоты Путина. Как некоторые украинцы ведутся на пропаганду России

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Тот же страшный и коварный Путин стреляет ракетами по украинской энергетической инфраструктуре и тут же пытается с помощью своей пропаганды организовать протесты в Украине против власти из-за отключения электроэнергии, надеясь, что это приведет к отставке Зеленского. Надеясь, что Зеленский побежит на переговоры под давлением энергетического шантажа.

Очень страшный и коварный план. Который трудно увидеть издалека. Да, действительно, в Украине, к сожалению, есть определенный процент людей, который не видит связи между отключениями света и обстрелами.

Тем более что российская пропаганда привыкла работать с людьми с конспирологическим мышлением. Однако таких идиотов все же не так много.

И ни к какому политическому протесту это не приведет. Как ни привели к этому все эти тарифные майданы, которые еще до начала войны пытались организовывать друзья Путина в Украине, а сейчас они же пытаются организовать их в Европе времен глобального потепления, которая никак не хочет замерзать. Тем более что до войны была огромная серая зона. А сейчас в Украине все более чем прозрачное и черно-белое.

Все эти теории заговора базируются на том, что люди ожидают от других людей каких-нибудь страшных и замороченных планов. Но таких планов нет.

Потому что они не работали бы, потому что при огромном количестве цепочек всегда что-то шло не так, а огромное количество участников привело бы к тому, что обо всех этих планах давно бы знали все вокруг. Все всегда гораздо проще.

Да что там Путин. Воспитанник питерской шпаны. Вот, Илон Маск, выдающийся гений современности. Сначала покупает твиттер, который для него чемодан без ручки, и все говорят, что он покупает его только для того, чтобы вернуть Трампа и помочь тому выиграть выборы. А потом возвращает Трампа через манипулятивный опрос, фактически референдум, потому что любой опрос в социальных сетях манипулятивный, особенно если у тебя есть миллионы ботов. Как и любой референдум. Спросите об этом у британцев, где общественное мнение уже считает, что Brexit — это было очень тупо. Вот и Маск провел наскоро свой референудм и разбанил Трампа. Это гениальная комбинация. Никто ничего не понял. Сложный план. Очень сложный. Никто не догадался. Рекламодателям в твиттере это очень понравится.

А все действительно просто. Путин надеется на полезных идиотов. И они прямо говорят, что какие-то барыги воруют электричество. А российские ракеты здесь ни при чем. Потому что кума моего двоюродного племянника имеет знакомую, бывший которой встречается теперь с сестрой уборщицы из Хмельницкой АЭС, и они видели, как вагонами электричество отправляют в Польшу и немного в Львов. И российская пропаганда снова топорно пытается разделять украинцев. Все то, что они делали давно. Прямо. Откровенно. Как прямо и откровенно они воруют унитазы. И это не часть более коварного плана.

Путин играет на наших слабостях. Которые нам известны. И главное — не подыгрывать ему. В том числе не искать черную кошку в темной комнате, когда отключают свет, особенно если ее там нет.

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