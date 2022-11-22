Корисні ідіоти Путіна. Як деякі українці ведуться на пропаганду Росії

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Той самий страшний і підступний Путін стріляє ракетами по українській енергетичній інфраструктурі та відразу намагається за допомогою своєї пропаганди організувати протести в Україні проти влади через відключення електроенергії, сподіваючись, що це призведе до відставки Зеленського. Сподіваючись, що Зеленський побіжить на переговори під тиском енергетичного шантажу.

Дуже страшний та підступний план. Який важко побачити здалеку. Так, справді, в Україні, на жаль, є певний відсоток людей, який не бачить зв'язку між відключеннями світла та обстрілами.

Тим паче, що російська пропаганда звикла працювати з людьми з конспірологічним мисленням. Однак таких ідіотів все ж таки не так багато.

І до жодного політичного протесту це не призведе. Як не привели до цього всі ці тарифні майдани, які ще до початку війни намагалися організовувати друзі Путіна в Україні, а зараз вони намагаються організувати їх у Європі часів глобального потепління, яка ніяк не хоче замерзати. Тим паче, що до війни була величезна сіра зона. А зараз в Україні все більш ніж прозоре та чорно-біле.

Всі ці теорії змови базуються на тому, що люди очікують від інших людей якихось страшних та заморочених планів. Але таких планів нема.

Тому що вони не працювали б, тому що при величезній кількості ланцюжків завжди щось йшло не так, а величезна кількість учасників призвела б до того, що про всі ці плани давно знали б всі навколо. Все завжди набагато простіше.

Та що там Путін. Вихованець пітерської шпани. Ось, Ілон Маск, видатний геній сучасності. Спочатку купує твіттер, який для нього валіза без ручки, і всі кажуть, що він купує його тільки для того, щоб повернути Трампа і допомогти виграти вибори. А потім повертає Трампа через маніпулятивне опитування, фактично референдум, бо будь-яке опитування у соціальних мережах маніпулятивне, особливо якщо в тебе є мільйони ботів. Як і будь-який референдум. Запитайте про це британців, де громадська думка вже вважає, що Brexit — це було дуже тупо. Ось і Маск провів нашвидкуруч свій референдум і розбанив Трампа. Це геніальна комбінація. Ніхто нічого не зрозумів. Складний план. Дуже складний. Ніхто не здогадався. Рекламодавцям у твіттері це дуже сподобається.

А все справді просто. Путін сподівається на корисних ідіотів. І вони прямо говорять, що якісь бариги крадуть електрику. А російські ракети тут ні до чого. Бо кума мого двоюрідного племінника має знайому, колишній якої зустрічається тепер із сестрою прибиральниці з Хмельницької АЕС, і вони бачили, як вагонами електрику відправляють до Польщі та трохи до Львова. І російська пропаганда знову незграбно намагається розділяти українців. Все, що вони робили давно. Прямо. Відверто. Як прямо та відверто вони крадуть унітази. І це не частина підступнішого плану.

Путін грає на наших слабкостях. Які нам відомі. І головне — не підігравати йому. Зокрема не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли відключають світло, особливо якщо її там немає.

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