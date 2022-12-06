"Цвях у труну імперії": РНБО розгляне санкції проти 2 тисяч пропагандистів РФ

У списку санкцій діячі культури, блогери, журналісти, а також власники медіаресурсів, які розпалювали ненависть до українців з початку війни у 2014 році.

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Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики схвалила передачу на розгляд РНБО даних, на підставі яких вводитимуться персональні санкції проти майже двох тисяч проросійських пропагандистів. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК).

У публікації йдеться, що інформацію про пропагандистів надали в НАЗК Служба безпеки України. За словами голови агентства Олександра Новікова, під санкції можуть потрапити понад 2 тисячі осіб.

"Це ще один цвях у труну пропагандистської машини останньої імперії й нагадування про те, що ми не пропустимо жодної людини, яка розпалювала ненависть до українців з початку війни 2014 року", — заявив Новіков.

Зазначається, що у списку осіб, які підпадають під санкції, перебувають громадяни РФ, республіки Білорусь, інших країн, а також представники так званих ЛДНР. Серед них співаки, спортсмени, артисти естради, театру та кіно, інші діячі культури, блогери, журналісти, продюсери та редактори пропагандистських медіаресурсів. Під санкції також потраплять телерадіокомпанії, видавництва, музеї, їхні керівники та власники.

"Всі вони поширюють наративи кремлівської пропаганди, ненависті до українського народу, виступають з "культурними" заходами на підтримку війни на тимчасово окупованих територіях України, іншим способом підтримують криваву війну", — йдеться у повідомленні.

У НАЗК додали, що СБУ найближчим часом планує передати санкційний пакет на розгляд РНБО, після чого він буде введений у дію Указом Президента.

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Раніше повідомлялося, що 1 грудня відбулося засідання РНБО щодо подальшої діяльності на території України УПЦ МП. За словами президента Володимира Зеленського, найближчим часом будуть опубліковані списки санкцій з прізвищами тих священнослужителів, які виявилися причетними до діяльності спецслужб РФ на території України.

РНБО 2 грудня запровадила санкції щодо десятка священнослужителів УПЦ МП, серед яких виявився намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь). Під санкціями також опинився і колишній депутат Верховної Ради Вадим Новінський.