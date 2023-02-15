"Человек находил себя во всем": брат замглавы ОП Смирнова в 2022 году скупал недвижимость, – УП

Игорь Смирнов в военный год сумел купить элитные апартаменты во Львове, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве, автомобили Volkswagen и BMW, утверждает журналист Михаил Ткач. Чиновник Андрей Смирнов говорит, что его родственник до 2021 года "крутился и хватался за любое дело".

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Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач представил расследование о покупке элитной недвижимости родственниками топ-чиновников. Внимание Ткача привлекла семья заместителя главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Смирнова.

"Брат Андрея Смирнова — Игорь Смирнов в прошлом году приобрел апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве, автомобили Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл. Апартаменты, участок и паркоместо, согласно официальным документам, были приобретены со скидкой в ​​80-90%. А деньги, по словам брата, он взял взаймы", — утверждает автор расследования.

Игорь Смирнов 19 мая 2022 года купил паркоместо в Киеве, судя по кадрам, оно находится возле новостроек у метро Левобережная. Рыночная стоимость объекта — около 20 тыс. долларов, говорится в материале.

Источники издания в правоохранительных органах показали документ, который подтверждает покупку паркоместа за 60 тыс. гривен (приблизительно 2 тыс. долларов по курсу НБУ в мае — прим. ред.).

[ + – ] Игорь Смирнов в мае прошлого года купил паркоместо в Киеве, отмечают журналисты

Покупка во Львове апартаментов по цене в 6 раз дешевле рыночной

"Следующий праздник у брата Смирнова — 1 июля 2022 года. Покупка во Львове апартаментов в элитной новостройке Avalon 37 площадью 100 кв. м", — говорит Ткач.

В договоре купли-продажи указывается цена объекта в 1,16 млн гривен, а рыночная стоимость апартаментов — около 6 млн гривен.

Игорь Смирнов дал следующее пояснение: "С чего вы взяли, что это премиум-сегмент (апартаментов)? Вы там были? Это обычная квартира, да я ездил туда, покупал. Квартира небольшая — обычная трехкомнатная квартира".

Ткач задал уточняющий вопрос по поводу возможного занижения стоимости квартиры с 6 до 1,16 млн гривен.

[ + – ] Квартира в элитной новостройке Avalon 37 площадью 1200 кв.м стоит около 6 мнл гривен

"По предварительной договоренности я взял эту квартиру. По той цене, которая устроила обе стороны. Нас устроила цена — мы купили. Вы тоже не равняйте, цены пишут везде разные. И на заборе можно тоже там написать", — прокомментировал брат замглавы ОП.

Издание связывает группу Avalon с депутатом Львовского облсовета Григорием Козловским, который в 2021 году опровергал связи с указанной компанией.

Андрей Смирнов по этому поводу заявил, что его брат занимал деньги на покупку квартиры.

"Козловского я видел несколько раз в жизни, 1 раз — в Киеве, 2-й — во Львове. У меня нет с ним общего бизнеса, ничего нет", — объяснил чиновник.

Остальные покупки Игоря Смирнова

Третий объект недвижимости, купленный братом Смирнова в сентябре прошлого года, стал земельный участок площадью 10 соток в селе Поляна Закарпатской области. Согласно найденному договору купли-продажи, Смирнов приобрел его за 10,6 тысяч гривен. Рыночная цена 1 сотки в этом селе доходит до 3 тыс. долларов, акцентировал внимание расследователь.

[ + – ] Земельный участок в селе Поляна, по данным УП, обошелся Игорю Смирнову в 10,6 тысяч гривен

"Завершил Игорь Смирнов шоппинг завозом в Украину авто Volkswagen Transporter 2021 года, рыночная стоимость которого 80 тысяч долларов, и BMW — от 30 тысяч долларов. Брат Смирнова взял мотоцикл, примерная цена которого — 15 тысяч долларов", — говорит Ткач.

Путь к успеху: чем занимается Игорь Смирнов?

Замглавы ОП заявил, что его брат занимался до 2021 года "буквально всем, чем можно".

"Не был официально оформлен. Человек мог найти себя во всем. Его жена, кажется, ФОП. На днях он спрашивал меня, следует ли ему открывать ФОП, потому что он хочет открыть автомойку и СТО в перспективе", — прокомментировал Андрей Смирнов.

С мая 2021 года Игорь Смирнов устроился советником по вопросам безопасности в "Аграрном фонде". Андрей Смирнов признался, что знает, у кого брат занимал деньги.

"Часть денег ему дал я на определенные покупки. Он пытается структурировать и построить свою историю", — заключил топ-чиновник.

Игорь Смирнов в разговоре с журналистом назвал себя "взрослым и самодостаточным человеком".

"Я занимаюсь перепродажей машин, меня иногда просят кому-то купить машину или продать. Езжу часто на авторынок, есть много знакомых на СТО кому-то что-то подремонтировать", — прокомментировал родственник чиновника.

Напомним, что 7 февраля генпрокурор Андрей Костин открыл производство по факту возможного незаконного обогащения нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона. Журналисты нашли у политика имение в Печерском районе Киева.

Нлава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в декабре 2022 года заявил, что Андрей Смирнов не давал президенту Украины Владимиру Зеленскому проекты указов по введению санкций против России.