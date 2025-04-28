"Зросли ціни": нардепам планують збільшити компенсації за оренду житла, деталі

У Верховній Раді пропонують збільшити компенсацію за оренду житла в столиці для народних депутатів з 650 до 900 грн на добу з 1 травня через зростання споживчих цін за період з 2018-го по 2024 рік.

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Відповідний законопроєкт №13216 зареєстрований на сайті Верховної Ради 28 квітня.

Ініціатором проєкту виступив голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко від фракції "Слуга народу". Документ пропонує зміни до додатка до кошторису Верховної Ради України на 2025 рік.

У пояснювальній записці зазначається, що нині депутати отримають компенсацію за оренду житла чи винаймання номера в готелі з розрахунку 650 грн на добу. Сума на місяць різниться від 18 200 до 20 150 грн на одного парламентаря залежно від кількості календарних днів.

"При цьому, враховуючи індекс споживчих цін за період 2018-2024 років, розмір компенсації мав би зрости за цей період в середньому більше на 77 відсотків, як приклад ріст цін на пальне збільшився в порівнянні з 2018 роком в 4,3 раза або на 400 відсотків, комунальні послуги в порівнянні з 2018 роком до 3,4 раза або в середньому на 59 відсотків", — пояснили автори проєкту.

Законопроєктом пропонується з 1 травня підняти компенсацію вартості оренди до 900 грн на добу (тобто від 25 200 до 27 900 грн на місяць).

Нардепам можуть підняти компенсацію за оренду житла з 650 до 900 грн на добу Фото: скриншот

Також у пояснювальній записці наголошується, що для реалізації проєкту не потрібні будуть додаткові видатки з державного бюджету, оскільки завдяки зменшенню кількості нардепів, що мають право на компенсацію, вдалося зекономити необхідні для забезпечення нових норм суми.

Зазначимо, згідно зі ст. 35 Закону "Про статус народного депутата України" компенсацію мають право отримувати нардепи, які не забезпечені житлом у Києві та живуть на відстані понад 30 км від столиці.

Нагадаємо, журналісти проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода") 24 квітня опублікували розслідування, яким визначили місце перебування розшукуваного в Україні нардепа Сергія Шахова. Розслідувачі з'ясували, що він живе в елітних апартаментах у Дубаї.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 11 квітня припустив, що в майбутньому кількість народних депутатів у Раді можуть скоротити на третину: з 450 до 300 осіб.