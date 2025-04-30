Має п'ять квартир та пекарню: нардеп поскаржився на малу зарплату і захотів компенсації (відео)

Народний депутат, ексчлен забороненої політичної сили ОПЗЖ, Анатолій Бурміч хотів би мати більшу зарплату у Верховній Раді, бо йому не вистачає на життя у Києві. Політик пошкодував, що зарплата менша, ніж у колег за кордоном, але вища, ніж в українських вчителів. При цьому електронна декларація політика показує велику кількість майна та власний бізнес.

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Скарги Бурміча на замалу зарплату нардепа пролунали в ефірі "Новини. Live" увечері 29 квітня.

Зарплати нардепів - виступ Бурміча див. з 5:29:13

Політик відреагував на питання щодо законопроєкту про підвищення компенсацій нардепам на життя у Києві. У нього поцікавились, як про це можна говорити при малих доходах інших категорій населення. Бурміч погодився, що в Україні дійсно малі зарплати отримують вчителі. При цьому він отримує 52 тис. грн, а голова комітету ВР — 53 тис. грн, спікер — 100 тис. грн, чути на відео. Політик наголосив, що має замалі кошти порівняно з парламентарями інших країн.

"Чи повинна бути в депутата така зарплата? Бо в порівнянні з вчителем, звичайно, вона набагато більше. Мені здається, в порівнянні з тими парламентарями, які в інших країнах, так у нас вона невелика", — сказав він.

Після цього Бурміч поскаржився на оплату оренди у Києві. З його слів, оренда квартири у столиці — 18-20 тис. грн, і саме такі приблизні кошти компенсують нардепам. Водночас парламентар пояснив, що компенсацію слід підняти, бо за ті кошти умови у квартирах не надто хороші.

"Якщо людина приїхала, перевезла сім'ю, їй треба працювати в нормальних умовах, і, щоб не робити якийсь ремонт, то за 20 000 йому важко буде". — чути на відео.

Зарплати нардепів — деталі

Анатолій Бурміч — 63-річний нардеп, обраний від ОПЗЖ, а тепер — член депутатської групи "Відновлення України" та увійшов у антикорупційний комітет, вказано на порталі Ради. НАЗК розмістило декларацію політика, заповнену у березні 2024 року. У декларації вказано, що у 2023 році він отримав сумарно 1,6 млн грн. Розподіл доходів — зарплата 644 тис. грн, компенсація витрат як нардепа 644 тис. грн, компенсація витрат на проїзд 90 тис. грн, пенсія 187 тис. грн, проценти та гроші орендарів — близько 90 тис. грн.

У декларації також перелічується майно та компанії парламентаря, який поскаржився на нестачу коштів на винаймання квартири в Києві:

житловий будинок — площа 735 кв. м;

квартири — площа 132 кв. м, 92 кв. м, 118 кв. м, 98,5 кв. м, а також апартаменти — 61,3 кв. м, вартість 1,7 млн грн;

земля — площа 5,6 тис. кв. м, 600 кв. м, 2 427 кв. м;

інші нежитлові приміщення — площами по 190 кв. м.

гараж — площа 21 кв. м, вартість 326 тис. грн;

паркомісце — вартість 470 тис. грн;

автомобілі — два VOLKSWAGEN TOUAREG за 350 тис. грн та 1,5 млн грн;

пекарня ТОВ "Добриня-Хліб" — 50% належить дружині.

Зарплати нардепів - фрагмент декларації Анатолія Бурміча Фото: Скриншот

На сторінці Facebook нардепа поки що немає коментарів щодо заяви про замалу зарплатню.

Тим часом у Верховній Раді 30 квітня відбулось голосування по законопроєкту №13216 щодо підвищення виплат парламентарям, але його не прийняли: голосів "за" було лише 208. Згідно з ідеєю законотворців, планували підвищити компенсацію оренди з 25 200 до 27 900 грн.

Нагадуємо, у липні 2024 року нардепи також намагались підняти виплати й пояснювали, що це гроші на помічників, які надто важко працюють.