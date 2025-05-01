Range Rover дружини: Шмигаль виправив декларацію після розслідування журналістів, — Кабмін

Дружина прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Катерина Шмигаль, роз'їжджала Україною у службовому автомобілі Range Rover, який належить автопарку її компанії. Після заяв розслідувачів авто з'явилось в оновленій декларації глави уряду, хоч НАЗК раніше пояснило, що це не обов'язково.

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Про скандал зі Шмигалем і про внесення Range Rover у декларацію написало інформаційне агентство Interfax-Україна.

Агентство повідомило, що отримало відповідь на запит до Кабінету Міністрів щодо елітного авто, яке виявили розслідувачі. У документі вказано, що Катерина Шмигаль використовувала Range Rover Sport, який є службовим автомобілем і не був внесений в електронну декларацію глави уряду. Дружині прем'єрі передали право на користування авто, як директорці компанії ПП "КАДіС УА", пояснили урядовці. Наголошується, що ідеться саме про службову машину, тому вона й не вносилась в щорічну електронну декларацію. Втім тепер, після розслідування, посадовець оновив дані та вніс відповідні корективи.

"Враховуючи увагу громадськості до цього питання, прем’єр-міністр в дозволені терміни вніс уточнення в декларацію, зазначивши право на користування вищезгаданим автомобілем дружиною Катериною Шмигаль", — навело агентство фрагмент відповіді на запит.

Крім того, Кабмін уточнив, що НАЗК раніше роз'яснювало, що службовий автомобіль не потрібно вносити у декларацію, оскільки воно належить не людині, а стосується посади, яку вона займає. Як з'ясувалось, Шмигаль отримав офіційний лист з такими поясненнями, і відповідно до цього і діяв.

"[Декларування] зроблено для того, аби уникнути спекуляцій і забезпечити максимальну прозорість. Позиція прем’єр-міністра завжди була і залишається незмінною: діяти чітко в рамках правового поля", — ідеться у поясненні Кабміну.

На порталі НАЗК можна відшукати електронну декларацію Дениса Шмигаля, датовану 30 квітня. У ній дійсно з'явилась нова позиція у розділі "Транспортні засоби". Бачимо, що міністр задекларував Range Rover Sport 2022 р. в., для якого вказано тип права користування — "службове авто".

Скандал зі Шмигалем - електронна декларація за 30 квітня 2025 року Фото: Скриншот

Скандал зі Шмигалем — деталі

Зазначимо, 29 квітня Фокус писав про скандал зі Шмигалем, пов'язаний з автомобілем. Проєкт "Слідство.Інфо" опублікував розслідування щодо Range Rover Sport 2022 р.в., яким їздить Катерина Шмигаль. Вони пояснили, що жінка раніше була власницею авто цієї марки, але 2016 р.в. Потім цей автомобіль продали, а замість нього з'явився новий. При цьому в електронній декларації прем'єра не згадувався цей транспортний засіб. На каналі проєкту з'явилось відео з ходом розслідування, у назві якого припускали наявність чогось, що "приховує родина Шмигаль".

Нагадуємо, 30 квітня у медіа розповіли про скандал з народним депутатом, який має п'ять квартир, але скаржиться на нестачу грошей на життя у Києві.