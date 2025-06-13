Це буде "рятівне рішення" для України: нардеп ініціює відставку уряду Шмигаля

Український політик Дмитро Разумков разом із міжфракційним об'єднанням "Розумна політика", яке він очолює, ініціюють процес відставки уряду.

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Кабмін провалив свою роботу у всіх напрямках: дефіцит бюджету, нестача грошей на армію, загроза виплат захисникам другий рік поспіль, написав Разумков у своєму Telegram.

На його думку, через бездіяльність уряду Україна втратила економічний безвіз, економіка країни — мінімум 3,5 млрд євро на рік.

Також нардеп вказав на падіння промислового виробництва. За його словами, сьогодні це мінус 6,1%.

А зростання тарифів і податків призвели до закриття ФОПів і втрати робочих місць.

"Це крок, який без перебільшення буде рятівним для нашої держави", — заявив Разумков.

Він вважає, "якщо далі ці невігласи будуть працювати в Кабміні", то Україна може втратити те, що боронять захисники на фронті.

Також політик закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля самостійно піти у відставку, щоб зекономити час, який потрібно витратити на підготовку документів для відставки.

"Це було б хоч якесь відповідальне рішення після всього, до чого його команда довела країну", — заявив Разумков.

На думку Разумкова, Кабмін провалив свою роботу Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Політик переконаний, що через бездіяльність уряду Україна втратила економічний безвіз Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Хто такий Дмитро Разумков

Нагадаємо, у 2019 році Дмитро Разумков був головою виборчого штабу Володимира Зеленського. Того ж року був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". Із травня по листопад був головою партії, пізніше на цій посаді його замінив Олександр Корнієнко.

Протягом 2019-2021 рр. був головою Верховної Ради України. Після відставки створив в парламенті міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика".

Після початку повномасштабного вторгнення часто критикував уряд, зокрема щодо мобілізації.

Раніше ми повідомляли, що дружина Дениса Шмигаля користується незадекларованою преміальною автівкою. Після розслідування журналістів авто з'явилось в оновленій декларації глави уряду як "службове авто".

Нагадаємо, половина нардепів мають прострочені штрафи за порушення ПДР. У статусі боржників перебувають 210 із 399 парламентарів.