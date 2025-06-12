Половина нардепів мають прострочені штрафи за порушення ПДР: хто найбільші боржники

Близько половини чинних народних депутатів України мають прострочені штрафи за порушення правил дорожнього руху. На червень 2025 року в статусі боржників перебувають 210 із 399 парламентарів.

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Про це з посиланням на інформацію з виконавчих проваджень пише "Ненька Інфо".

За словами журналістів, найбільше несплачених штрафів має депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондарь. Проти нього відкрито 99 проваджень. Сам депутат пояснює це тим, що на нього оформлюються автівки, які його благодійний фонд переганяє для бійців Збройних сил України, а правила дорожнього руху порушують військові, які ними користуються.

Другий у рейтингу — нардеп від фракції "Слуга народу" Ігор Негулевський з 38 відкритими проти нього виконавчими провадженнями. З них 24 — прострочені штрафи за порушення ПДР.

Третє місце з 25 провадженнями посідає Володимир Тимофійчук, також від фракції "Слуга народу". Він має 11 протермінованих штрафів за порушення на дорозі.

Штрафи за порушення ПДР: хто ще серед боржників

Понад 10 боргів за штрафи мають також нардепи Олександр Фельдман ("Відновлення України"), Василь Вірастюк ("Слуга народу"), Артем Дмитрук (екснардеп, який незаконно виїхав з України й оголошений у розшук), Олександр Сухов ("Довіра") та Андрій Одарченко (колишній народний депутат, засуджений за корупцію).

Журналісти зазначають, що частина порушень можуть бути пов'язані зі службовими поїздками чи гуманітарною діяльністю парламентарів.

Нагадаємо, 2 червня ЗМІ писали, що у Верховній Раді планують посилити покарання перевізників за відмову пільговикам. Парламентарі пропонують встановити розмір штрафу в межах від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

28 квітня Фокус писав, що в Раді запропонували збільшити компенсації за оренду житла нардепам через зростання споживчих цін.