ЗМІ повідомили, що з 1 липня значно зростуть штрафи за порушення ПДР: що кажуть у поліції

11 червня деякі ЗМІ повідомили, що з 1 липня 2025 року в Україні набирають чинності оновлені правила відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Проте законопроєкт №13314, який передбачає зміни до штрафів, станом на сьогодні перебуває лише в статусі "Надано для ознайомлення".

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Нові штрафи за порушення ПДР з липня

ЗМІ повідомили, що зміни внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і вони стосуються найбільш поширених видів порушень — перевищення швидкості, ігнорування ременів безпеки, неправильного паркування та розмов телефоном під час руху.

Йдеться про такі зміни:

Перевищення швидкості:

Було: 340 грн.

Стає: 1020 грн за перевищення швидкості на 20+ км/год та 1700 грн за перевищення на понад 50 км/год.

У разі систематичних порушень (три і більше за рік) — позбавлення водійського посвідчення на термін до 6 місяців.

Паркування у недозволених місцях:

Було: 255 грн.

Стає: 850 грн.

Якщо авто евакуюють — додатково 1200–1500 грн за послуги евакуатора.

Паркування біля зупинок, пішохідних переходів чи на велодоріжках розглядатиметься як обставина, яка обтяжує покарання — у таких випадках штрафи накладатимуть швидко і без попереджень.

Їзда без ременя безпеки:

Було: 510 грн.

Стає: 1530 грн.

За непристебнуту дитину — окремий штраф у 1700 грн.

Штраф накладається на водія і на пасажира.

Користування телефоном за кермом:

Було: 510 грн.

Стає: 1190 грн, якщо водій тримає телефон у руці або розмовляє без гарнітури.

Керування в стані сп’яніння:

Штраф залишається незмінним — 17 000 грн + позбавлення прав на 1 рік.

Повторне порушення — 34 000 грн + вилучення авто.

Проте ця інформація не відповідає дійсності. Законопроєкт №13314, який передбачає зміни до штрафів, було зареєстровано 26 травня 2025 року. Станом на сьогодні на офіційному сайті Верховної Ради він перебуває в статусі "Надано для ознайомлення" профільному комітету. Це означає, що законопроєкт не розглядали, не приймали і він не набував чинності.

Те, що інформація щодо збільшення штрафів з 1 липня не відповідає дійсності, підтвердив також і перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Мережею шириться інформація, про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня. Повідомляю: наразі таких змін не прийнято!" — йдеться у повідомленні.

Про що законопроєкт №13314

Верховна Рада розгляне законопроєкт №13314, який передбачає пропорційність відповідальності за перевищення швидкості. Ініціатива належить групі народних депутатів.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та запровадити окрему статтю 122-6, яка деталізує штрафи залежно від ступеня перевищення швидкості:

понад 10 км/год — 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн),

понад 20 км/год — 40 НМДГ (680 грн),

понад 30 км/год — 80 НМДГ (1360 грн),

понад 40 км/год — 100 НМДГ (1700 грн),

понад 60 км/год — 160 НМДГ (2720 грн),

понад 80 км/год — 200 НМДГ (3400 грн).

У разі, якщо перевищення швидкості спричинило аварійну ситуацію — водія можуть позбавити водійського посвідчення на термін від 6 місяців до 1 року.

Нововведення має на меті посилити безпеку на дорогах і зробити систему покарань більш справедливою.

Нагадаємо, шлях до посвідчення водія починається з освоєння Правил дорожнього руху. Кандидат у водії може вивчати ПДР самостійно відповідно до типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв або пройти теоретичну частину навчання в акредитованому навчальному закладі. Головний сервісний центр МВС пояснив детальний алгоритм дій, як отримати водійські права.

Фокус також писав, чи можна керувати автомобілем з простроченим водійським посвідченням.