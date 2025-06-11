СМИ сообщили, что с 1 июля значительно вырастут штрафы за нарушение ПДД: что говорят в полиции

11 июня некоторые СМИ сообщили, что с 1 июля 2025 года в Украине вступают в силу обновленные правила ответственности за нарушение правил дорожного движения. Однако законопроект №13314, который предусматривает изменения в штрафы, по состоянию на сегодня находится только в статусе "Предоставлено для ознакомления".

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Новые штрафы за нарушение ПДД с июля

СМИ сообщили, что изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях и касаются наиболее распространенных видов нарушений — превышение скорости, игнорирование ремней безопасности, неправильной парковки и разговоров по телефону во время движения.

Речь идет о следующих изменениях:

Превышение скорости:

Было: 340 грн.

Становится: 1020 грн за превышение скорости на 20+ км/ч и 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч.

В случае систематических нарушений (три и более за год) — лишение водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.

Парковка в неположенных местах:

Было: 255 грн.

Становится: 850 грн.

Если авто эвакуируют — дополнительно 1200-1500 грн за услуги эвакуатора.

Парковка возле остановок, пешеходных переходов или на велодорожках будет рассматриваться как обстоятельство, отягчающее наказание — в таких случаях штрафы будут накладывать быстро и без предупреждений.

Езда без ремня безопасности:

Было: 510 грн.

Становится: 1530 грн.

За непристегнутого ребенка — отдельный штраф в 1700 грн.

Штраф накладывается на водителя и на пассажира.

Пользование телефоном за рулем:

Было: 510 грн.

Становится: 1190 грн, если водитель держит телефон в руке или разговаривает без гарнитуры.

Управление в состоянии опьянения:

Штраф остается неизменным — 17 000 грн + лишение прав на 1 год.

Повторное нарушение — 34 000 грн + изъятие авто.

Однако эта информация не соответствует действительности. Законопроект №13314, который предусматривает изменения в штрафы, был зарегистрирован 26 мая 2025 года. По состоянию на сегодня на официальном сайте Верховной Рады он находится в статусе "Предоставлено для ознакомления" профильному комитету. Это означает, что законопроект не рассматривали, не принимали и он не вступал в силу.

То, что информация об увеличении штрафов с 1 июля не соответствует действительности, подтвердил также и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"В сети распространяется информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля. Сообщаю: пока таких изменений не принято!" — говорится в сообщении.

О чем законопроект №13314

Верховная Рада рассмотрит законопроект №13314, который предусматривает пропорциональность ответственности за превышение скорости. Инициатива принадлежит группе народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и ввести отдельную статью 122-6, которая детализирует штрафы в зависимости от степени превышения скорости:

свыше 10 км/ч — 20 необлагаемых минимумов (340 грн),

свыше 20 км/ч — 40 НМДГ (680 грн),

свыше 30 км/ч — 80 НМДГ (1360 грн),

свыше 40 км/ч — 100 НМДГ (1700 грн),

свыше 60 км/ч — 160 НМДГ (2720 грн),

свыше 80 км/ч — 200 НМДГ (3400 грн).

В случае, если превышение скорости повлекло аварийную ситуацию — водителя могут лишить водительского удостоверения на срок от 6 месяцев до 1 года.

Нововведение имеет целью усилить безопасность на дорогах и сделать систему наказаний более справедливой.

Напомним, путь к водительскому удостоверению начинается с освоения Правил дорожного движения. Кандидат в водители может изучать ПДД самостоятельно в соответствии с типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей или пройти теоретическую часть обучения в аккредитованном учебном заведении. Главный сервисный центр МВД объяснил подробный алгоритм действий, как получить водительские права.

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