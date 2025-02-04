Можно ли управлять автомобилем в Украине с просроченными правами: важный нюанс для водителей

Если у водителя истек срок действия прав в период военного положения, спешить в сервисные центры не нужно. Удостоверение будет действовать во всех регионах Украины, рассказали в МВД.

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Водители в Украине могут управлять автомобилями во время военного положения даже с просроченными правами. О важном нюансе сообщил Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины (ГСЦ МВД).

Водительское удостоверение, срок действия которого истек в период военного положения, будут действовать на всей территории Украины. Заменить водительские права можно после отмены режима военного положения или обратиться в сервисный центр МВД, который сейчас предоставляет эту услугу.

В Украине водители автомобилей получают только одни действующие права. При обмене или восстановлении каждый раз выдается документ с новым номером и серией.

Получить новые водительские права можно:

в сервисных центрах МВД;

в центрах предоставления административных услуг";

через мобильное приложение "Дія".

Срок действия выданного впервые водительского удостоверения — 2 года. После этого приобретаются права сроком действия на 30 лет.

Напомним, если военнообязанные нарушили правила воинского учета и их лишили водительского удостоверения, они не могут управлять транспортными средствами.

Фокус также писал о возможном нововведении для украинских водителей в виде штрафов за превышение допустимого уровня шума. Первый раз за нарушение предлагают штрафовать на 17 000 гривен, а за повторное — уже 34 000 гривен.