Чи можна керувати автомобілем в Україні з простроченими правами: важливий нюанс для водіїв

Якщо у водія закінчився термін дії прав у період воєнного стану, поспішати в сервісні центри не потрібно. Посвідчення діятиме в усіх регіонах України, розповіли в МВС.

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Водії в Україні можуть керувати автомобілями під час воєнного стану навіть із простроченими правами. Про важливий нюанс повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України (ГСЦ МВС).

Посвідчення водія, термін дії якого закінчився в період воєнного стану, діятимуть на всій території України. Замінити водійські права можна після скасування режиму воєнного стану або звернутися до сервісного центру МВС, який зараз надає цю послугу.

В Україні водії автомобілів отримують тільки одні чинні права. При обміні або відновленні щоразу видається документ із новим номером і серією.

Отримати нові водійські права можна:

у сервісних центрах МВС;

у центрах надання адміністративних послуг";

через мобільний застосунок "Дія".

Термін дії виданого вперше водійського посвідчення — 2 роки. Після цього купуються права терміном дії на 30 років.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язані порушили правила військового обліку і їх позбавили водійського посвідчення, вони не можуть керувати транспортними засобами.

Фокус також писав про можливе нововведення для українських водіїв у вигляді штрафів за перевищення допустимого рівня шуму. Перший раз за порушення пропонують штрафувати на 17 000 гривень, а за повторне — вже 34 000 гривень.