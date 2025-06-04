Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий

Путь к водительскому удостоверению начинается с освоения Правил дорожного движения. Кандидат в водители может изучать ПДД самостоятельно в соответствии с типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей или пройти теоретическую часть обучения в аккредитованном учебном заведении.

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Теоретическая часть

Путь к водительскому удостоверению начинается с освоения Правил дорожного движения.

Кандидат в водители может изучать ПДД самостоятельно в соответствии с типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей или пройти теоретическую часть обучения в аккредитованном учебном заведении.

После изучения ПДД необходимо обратиться в сервисный центр МВД для сдачи теоретического экзамена.

Во время тестирования необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан. Следующая попытка доступна через десять дней, начиная с 11-го.

Результат теоретического экзамена действителен в течение 1 года со дня его успешной сдачи. За это время необходимо пройти практическое обучение в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. В противном случае — необходимо повторно сдавать тестирование по ПДД.

Обучение в автошколе

Далее кандидат в водители обращается в аккредитованную автошколу и проходит практическое обучение. Для категории В с механической коробкой передач — не менее 40 часов практических занятий и 38 часов — на машине с автоматической коробкой передач.

После этого необходимо сдать внутренний практический экзамен в автошколе. Свидетельство об окончании практической подготовки действительно в течение 2 лет. За это время необходимо сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Сейчас действует неограниченное количество попыток для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. Первое водительское удостоверение выдается сроком на 2 года, после чего подлежит обмену.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (прилагается выписка о месте проживания);

идентификационный код (РНОКПП);

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи.

Консультацию по услугам можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Фейсбук и Инстаграм.

Напомним, в Украине изменят процедуру сдачи экзаменов на права.

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