Як отримати посвідчення водія в Україні: алгоритм дій

Шлях до посвідчення водія починається з освоєння Правил дорожнього руху. Кандидат у водії може вивчати ПДР самостійно відповідно до типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв або пройти теоретичну частину навчання в акредитованому навчальному закладі.

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Теоретична частина

Шлях до посвідчення водія починається з освоєння Правил дорожнього руху.

Кандидат у водії може вивчати ПДР самостійно відповідно до типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв або пройти теоретичну частину навчання в акредитованому навчальному закладі.

Після вивчення ПДР необхідно звернутись до сервісного центру МВС для складання теоретичного іспиту.

Під час тестування необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба доступна через десять днів, починаючи з 11-го.

Результат теоретичного іспиту дійсний впродовж 1 року з дня його успішного складення. За цей час необхідно пройти практичне навчання в автошколі та скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС. У протилежному випадку – необхідно повторно складати тестування з ПДР.

Навчання в автошколі

Далі кандидат у водії звертається до акредитованої автошколи та проходить практичне навчання. Для категорії В з механічною коробкою передач – щонайменше 40 годин практичних занять та 38 годин – на машині з автоматичною коробкою передач.

Після цього необхідно скласти внутрішній практичний іспит в автошколі. Свідоцтво про закінчення практичної підготовки дійсне впродовж 2 років. За цей час необхідно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Наразі діє необмежена кількість спроб для складання іспитів у сервісному центрі МВС. Перше посвідчення водія видається терміном на 2 роки, після чого підлягає обміну.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку (додається витяг про місце проживання);

ідентифікаційний код (РНОКПП);

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом.

Консультацію щодо послуг можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм.

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