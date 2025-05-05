В Україні змінять процедуру складання іспитів на права: що слід знати майбутнім водіям

Процедура складання іспитів для отримання посвідчення водія в Україні зазнає змін. У МВС посилять контроль та збільшать часові проміжки між екзаменами.

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Проєкт відповідного наказу МВС опублікували на сайті міністерства.

У документі прописано збільшення інтервалів між практичними іспитами для отримання водійських прав (у випадку повторної їх здачі).

Зокрема, якщо майбутній водій не склав іспит з водіння із першого разу, то наступна спроба можлива не раніше, ніж за календарних 10 днів.

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У випадку, якщо друга спроба також виявилася невдалою, то повторний іспит на права буде можливим не раніше, ніж через 20 днів.

Якщо ж особа і з третього разу не склала екзамен на права, то кожна наступна спроба можлива щонайменше через 30 днів. Строк відраховується, починаючи з наступного дня після невдалої спроби складання іспиту.

Крім того, в наказі прописано порядок використання технічних засобів контролю та відеофіксації екзаменів (їх має бути 3-4, залежно від типу транспортного засобу) та процедуру розгляду скарг на проведення іспитів та їх результати.

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