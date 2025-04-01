В Україні дозволили мототехніці їздити смугами для громадського транспорту

Мототехніка в Україні зможе пересуватися смугами для громадського транспорту. Відповідні зміни до Правил дорожнього руху вніс Кабінет міністрів.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Право використовувати виділені смуги для громадського транспорту попутно із загальним потоком отримали двоколісні мотоцикли та мопеди. Це дозволить розвантажити дороги.

Разом із тим, триколісні мотоцикли (з боковим причепом чи без нього), а також мотоколяски не допускаються до руху смугами громадського транспорту – на них нововведення не розповсюджується.

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У відповідності з новою редакцією ПДР України уряд уточнив зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 ("Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів") та 5.11 ("Смуга для руху маршрутних транспортних засобів").

Як відомо, раніше в Україні рух смугами для громадського транспорту дозволили велосипедистам. Крім того, їх також можуть використовувати таксі та автомобілі екстрених служб. Примітно, що в деяких країнах ЄС цими смугами можуть користуватися не лише мотоцикли, але й електромобілі.

Нагадаємо, що штраф за незаконний рух смугою громадського транспорту в Україні становить 680 гривень.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть скасувати медичні довідки для водіїв.

Також Фокус писав, що за порушення митних правил почнуть конфіскацію авто.