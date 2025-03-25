В Україні почнуть конфісковувати авто на митниці: що варто знати водіям
Верховна Рада дозволила конфіскацію авто за порушенням митних правил. Транспортні засоби вилучатимуть за рішенням суду.
У порушників митних правил в Україні вилучатимуть транспортні засоби. Відповідний урядовий законопроєкт №10257 прийняла у другому читанні Верховна Рада. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Проєкт закону вносить зміни до Митного кодексу України в царині відповідальності за порушення митних правил. Конфіскація авто загрожує у таких випадках:
- якщо транспортний засіб є безпосереднім об’єктом правопорушення, тобто ввозився із порушеннями митного законодавства;
- якщо авто використовували для порушення митних правил чи перевезення товарів через кордон поза митними пунктами;
- якщо транспортний засіб обладнаний сховищем чи тайником для приховування товарів.
Конфіскація авто є додатковим адміністративним стягненням, яке застосовується разом із штрафом чи вилученням товару, який ввезли на територію України з порушеннями. Вилучення транспортного засобу можливе лише за рішенням суду.Важливо
Зміни до Митного кодексу набудуть чинності після підписання законопроєкту президентом та на наступний день після офіційної його публікації.
Між іншим, в Україні планують суттєво змінити процедуру імпорту авто та ввести аналог техогляду.
Також Фокус писав, що в Україні скасують пільгове розмитнення електромобілів.