В Україні почнуть конфісковувати авто на митниці: що варто знати водіям

Верховна Рада дозволила конфіскацію авто за порушенням митних правил. Транспортні засоби вилучатимуть за рішенням суду.

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У порушників митних правил в Україні вилучатимуть транспортні засоби. Відповідний урядовий законопроєкт №10257 прийняла у другому читанні Верховна Рада. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Проєкт закону вносить зміни до Митного кодексу України в царині відповідальності за порушення митних правил. Конфіскація авто загрожує у таких випадках:

якщо транспортний засіб є безпосереднім об’єктом правопорушення, тобто ввозився із порушеннями митного законодавства;

якщо авто використовували для порушення митних правил чи перевезення товарів через кордон поза митними пунктами;

якщо транспортний засіб обладнаний сховищем чи тайником для приховування товарів.

Конфіскація авто є додатковим адміністративним стягненням, яке застосовується разом із штрафом чи вилученням товару, який ввезли на територію України з порушеннями. Вилучення транспортного засобу можливе лише за рішенням суду.

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Зміни до Митного кодексу набудуть чинності після підписання законопроєкту президентом та на наступний день після офіційної його публікації.

Між іншим, в Україні планують суттєво змінити процедуру імпорту авто та ввести аналог техогляду.

Також Фокус писав, що в Україні скасують пільгове розмитнення електромобілів.